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    春耕來了求情無效！ 彰化稽查小組隨時出擊 這些違規抓到就罰

    彰化縣成立「農業機械帶土上路聯合查緝小組」，春耕前加強政策宣導，提醒農民機具要掛牌且清洗乾淨才能合法上路，抓到違規就罰，求情無效。（圖縣府提供）

    彰化縣成立「農業機械帶土上路聯合查緝小組」，春耕前加強政策宣導，提醒農民機具要掛牌且清洗乾淨才能合法上路，抓到違規就罰，求情無效。（圖縣府提供）

    2025/02/16 11:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2月一期稻作春耕期，正值農民忙碌播種插秧，農耕機具頻繁進出田間，常夾帶大量泥土沿街掉落，污染道路，甚至危害騎士安全，導致「犁田」摔車意外。針對此問題，彰化縣成立「農業機械帶土上路聯合查緝小組」，隨時取締沾滿泥土污染路面的農耕機具及「無照」上路等違規行為。縣府表示，當場查獲違規絕不寬貸，依法開罰，求情也沒有用！

    此一專案小組由縣府環保局、農業處跨局處攜手與26鄉鎮市公所共同組成，在插秧期間，專案小組成員不分假日隨時出擊，埋伏各田間巡查，並特別針對過去曾被抓過違規的熱區，加強稽查，只要發現農機帶土上路污染路面，則依廢棄物清理法開罰1200元到6000元，「無照」農機即未懸掛農機號牌，依道路交通管理處罰條例裁罰3600元到1萬800元，且視同拼裝車當場查扣沒收。

    縣府表示，農機帶土不上路，及農機上路應懸號牌的政策已執行多年，縣府年年宣導，但還是有農民會便宜行事，沒有把農機清刷乾淨，就直接開上路，每年都還是有農民被開罰的情況發生，有農民以不知情或清洗不易辯解，希望網開一面，只是礙於政策實施多年，春耕前已加強宣導，如果被抓到依法還是開罰。

    對此一加強取締執法力度的作為，農民也大吐苦水，花壇鄉李姓農民說，稻作插秧期，機具使用頻繁，田間又沒設置清洗設備，根本沒時間、沒地方把泥土清理乾淨。現在趕著插秧，哪能每次都停下來清洗，真的很不方便啊！

    不過，也有不少稻農擔心被罰款而依規定做。秀水鄉王姓稻農說，一開始覺得麻煩，但罰金實在太重，等於一天白做工，真的吃不消，只能乖乖在田邊找水源清洗乾淨再上路，這樣安心很多，也避免被罰款。

    農耕機具進行田間翻土後，輪胎夾帶泥土，依規定，應就近沖刷掉泥沙與土堆後才能上路。（圖縣府提供）

    農耕機具進行田間翻土後，輪胎夾帶泥土，依規定，應就近沖刷掉泥沙與土堆後才能上路。（圖縣府提供）

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