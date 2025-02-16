立足台南1世紀信合社發起孔廟愛心淨街 民代嘛來響應

台南三信合作社營業部發起員工到孔廟前人行道掃街，多位民代到場響應。（圖：三信合作社提供）

2025/02/16 10:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第三信用合作社深耕府城，迄今年已屆滿100年，作為1個在台南立足1世紀的老牌金融機構，去年營業淨利突破1億元。三信營業部副總經理柯志堅發起同仁與多位民代利用週休假日到市區孔廟前人行道愛心淨街，清掃落葉、垃圾，讓孔廟前景觀更為清爽！

台南三信合作社總社位於孔廟文化園區內的中正路上，柯志堅表示，基於飲水思源、吃水果拜樹頭，疼惜本土、做環保美化環境的想法，今年發動營業部10多位員工到孔廟前人行道淨街；地方多位前、現任議員包括蔡旺詮、呂維胤、陳怡珍、李啟維、周麗津、蔡宗豪等人也到場響應、加入掃街行列。

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柯志堅說，台南在地的三信合作社，仰賴眾多鄉親支持，1年營業淨利從過往的幾千萬元，一路成長到2024年突破1億元，基於取之於地方、回饋於地方的理念，多年來他持續發起在地做環保掃街等公益活動。此次除了在孔廟掃街，也到台南麻豆區清心園長照中心關懷低收入長輩，送上紅包與生活物資給10多位清寒長輩，在地立委郭國文也前往共襄義舉；同時安排演唱表演與收容長輩們同歡，發揮老吾老以及人之老的精神。

台南三信合作社營業部發起員工到孔廟前人行道愛心掃街。（圖：三信合作社提供）

台南三信合作社營業部員工到麻豆區清心園長照中心關懷低收入長輩們。（圖：三信合作社提供）

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