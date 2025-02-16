高雄車站大都更！台鐵「車專四」、「車專五」今年招商

高雄車站「車專四」、「車專五」預計今年3月公告招商，第3季完成簽約。（圖擷自高雄好過日臉書）

2025/02/16 10:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著高鐵南延採「高雄計畫」進入高雄車站，高雄車站的大都更時代起跑，高雄車站「車專四」、「車專五」預計今年3月公告招商，第3季完成簽約。

「高雄車站更新地區（車站專用區四、五及部分第四種商業區）都更計畫案」，去年9月經高雄市都委會審議通過。都發局表示，高雄車站的第一期開發「車專一」、「車專二」及「車專三」，已完成車站本體及兩棟聯合開發大樓（旅館及商辦），但緊鄰的「車專四」、和「車專五」，仍為早期60、70年代建物，僅供台鐵行控中心與鐵路警察局，亟待推動都市更新。

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近日台鐵委託都發局，舉辦「車專四」、「車專五」都更說明會，預計今年3月正式公告招商、7月進行資格審查與綜合評選，順利的話將於今年第3季簽約。

本案共有3塊土地，原本都是低矮的鐵路警察局、台鐵行控中心、長明派出所。行控中心目前已移入新站，而鐵警局與派出所，未來將會進駐新開發大樓中，台鐵與市府也將分回其中一棟大樓的部分樓地板面積。

根據規劃，車專四的台鐵行控中心、車專五的鐵路警察局，都預計興建地下5樓、地上23樓商辦大樓，商四的長明派出所則興建地下3樓、地上13樓住商大樓，3處土地採同一更新單元及權變招商，預估開發量體達2.53萬坪，工程費用約45億元。

本案可和車站本體連通，但地下連接動線經過停車場，根據市議員張博洋獲得訊息，台鐵目前還沒有想重新調整改善人行空間的計畫。

對此，臉書社團「高雄好過日」指出，台鐵公司高層近日會晤JR東日本的幹部，表示要「借鏡JR東日本經驗」，JR東日本提到「高輪 Gateway City」，此案位在山手線最新的車站「高輪 Gateway 車站」，藉著新站契機得以大規模開發，規劃NEWoMan高輪商場、高樓層引進JW萬豪酒店、企業總部，住宅大樓下方則引進國際學校與生態空間等。

「高雄好過日」認為，相較之下，台鐵車專四、五招標時，來投標的廠商並不知道台鐵商場與飯店大樓要做什麼，對於要引進什麼品牌？市場會不會衝突？都一概不知，這樣做出來的計畫一定遜色很多。

隨著高鐵南延採「高雄計畫」進入高雄車站，高雄車站進入大都更時代。（資料照）

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