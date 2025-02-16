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    婚宴巧遇河北彩伽見面會！ 釣出新娘幽默回應：被迫滿足男人心願

    河北彩伽見面會。（資料照）

    河北彩伽見面會。（資料照）

    2025/02/16 10:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽（原名河北彩花），昨（15）日再度來台為電動麻將桌站台，並於台北市某婚宴會館舉行見面會。巧合的是，同一樓層竟也有新人舉辦婚宴，這場「婚宴 vs. 女優見面會」的奇妙組合，意外在網路上掀起熱議，甚至釣出該對新人親自回應。

    一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，畫面顯示該婚宴會館16樓同時進行「吳張喜宴」及「河北彩伽見面會」，他還幽默模擬新人對話，「新娘：隔壁好熱鬧喔？你知道是什麼活動嗎？新郎：我不知道！我絕對不知道！！（求生欲拉滿）」

    貼文曝光後，網友紛紛發揮創意留言，「結果男客人全部跑錯場」、「新郎新娘敬酒……咦……新郎咧？」、「結果新郎和新娘的爸爸都消失了」、「第一次看到婚宴全部都是女賓客，沒半個男生」、「新郎敬酒敬到隔壁去」、「穿上衣服的河北誰能認識呢，都是認識沒穿的吧」。

    更有趣的是，當天舉行婚宴的新人本尊也現身留言，新郎透露，「我是新人，但我沒看到彩伽本人」，然而，婚宴攝影師馬上補槍，直接貼出新人與河北彩伽看板的合影，「身為男人哪有什麼不知道的，我們不但知道，而且還帶新娘一起去跟河北老師合照」，讓眾人笑翻。新娘則幽默回覆，「新娘我被迫...到對面滿足男人的心願」，同時透露「沒事啦！人形立牌而已，滿足他」。

    河北彩伽見面會昨日剛好在一對新人的婚宴旁舉行，掀起網友熱烈討論。（擷取自爆廢公社/FB））

    河北彩伽見面會昨日剛好在一對新人的婚宴旁舉行，掀起網友熱烈討論。（擷取自爆廢公社/FB））

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