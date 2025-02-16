健身房停業退費？新竹縣消保官提醒爭議款申請有期限

竹北私人運動中心停業，竹縣消保官提醒消費者申請爭議款。（新竹縣政府提供）

2025/02/16 10:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（16）日發布，竹北市中山路「柏齡休閒運動中心-Boling Leisure Sports Center」（柏齡國際開發有限公司）因場地租約迄去年底到期結束營業，消保官接獲消費者反映求助，業者未說明退費方式，擔心權益受損；鑑於爭議款申請有期限限制，縣府特發布消費警訊，提醒以信用卡支付健身費用的消費者，請儘速向發卡銀行申請爭議款，減少金錢損失。

新竹縣政府消保官辦公室表示，近日有消費者反映，業者通知2024年12月31日結束營業訊息，並表示以匯款退費，但未明確告知退費期程，遲遲未收到退款，擔心權益受損，縣府教育局會同消保官請業者到府說明。業者表示，該健身房販售會籍及教練課程，涉及退費會員人數約134人，付款方式採刷卡及現金，其中刷卡係由凱基商業銀行收單，第三方為乙禾網絡有限公司，強調會繼續與未完成退費的會員保持聯繫，並完成退款。

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消保官指出，因業者並未明確告知退費期限，但爭議款申請有期限限制，以VISA、MASTER 為例，消費者需在業者停止提供服務日起120日曆日內（約4個月內）申請，且須在刷卡日起540日曆天內（約1年半內），就未提供服務範圍檢附具體事證（例如契約、已上課程堂數及剩餘課程堂數）向發卡銀行申請爭議款，請求退回尚未提供課程之金額。因此建議消費者可先向發卡銀行申請爭議款，以保障自身權益。本案經查柏齡國際開發有限公司有在第三方電子支付機構提供價金擔保，專款專用，但僅限用於信用卡刷卡的消費者。

若是利用融資公司分期繳款者，消費者可向融資公司主張同時履行抗辯權，向融資公司申請止付業者未提供服務部分之貸款餘額；但若是現金繳納者，僅能向業者主張退款，消費者恐怕須透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、小額訴訟（詳參司法院全球資訊網/支付命令網頁，及便民服務/非訟支付命令範例網頁，有效爭取自身權益。

消保官提醒，消費者在簽約前除了關心場地設備、教練課程等軟硬體設施外，也應慎選繳款方式，先行確認契約是否有提供履約保障。建議消費者選擇以月繳方式來繳納會員費用，或以信用卡繳款支付，一旦業者無預警歇業時，消費者也有機會從信用卡機構處就未使用的服務部分獲得退款，降低消費風險。消費者如有任何消費上的爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢。

新竹縣竹北市柏齡健身房去年底停業，元月通知會員退費，但有會員反映尚未領到。（新竹縣政府提供）

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