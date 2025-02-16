損壞較預估嚴重 台中歷史建築「岸裡公學校校舍及升旗台」 盼年底修復

岸裡國小「岸裡公學校校舍及升旗台」，目前已圍起來進行修復工程。（記者歐素美攝）

2025/02/16 10:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區岸裡國小現有保存「岸裡公學校校舍及升旗台」，為台中市歷史建築，去年斥資7300萬元動工修復，預定今年5月完工。不料，施工中發現橫梁及牆壁等損壞較預估嚴重，初估經費要再增加1千多萬元才能修復，校長楊朝銘表示，已向教育局爭取增加經費，希望能趕在今年底前完工。

「岸裡公學校校舍及升旗台」具有95年歷史，是台中市內現存最老舊學校建物，其建築形式為紅磚瓦，表現出日治時期當時代的風貌與藝術特色，歷經1935年墩仔腳大地震及1999年九二一大地震仍屹立至今，2013年6月7日公告為歷史建築。

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不過，因校舍老舊，岸裡國小於2023年向文化部文資局申請「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，獲核定補助計畫總經費7300萬元，中央補助一半3650萬元，其餘由市府自籌。

岸裡公學校校舍為一層樓的一字長型建築物配置，採對稱設計，學校配合修復將同時辦理校園入口地坪鋪面改善工程約700平方公尺。

岸裡國小校長楊朝銘表示，修復工程去年5月動工，原訂今年5月完工。不料，施工中發現橫梁及牆壁的磚塊等較原本抽樣預估的損壞還要嚴重，經建築師變更設計，初估要再增加1千500多萬元修復經費，日前送教育局爭取補助，教育局要求再詳估，目前建築師詳細評估後將再送件。

楊朝銘表示，教育局對「岸裡公學校校舍及升旗台」修復整建非常支持，校方也將善用剩餘的40多萬元標餘款及300萬預備金，做好修復工作，由於岸裡國小早期為文英書院，清朝抗日名將丘逢甲曾在此讀書，這是學校最出名的校友，希望完工後可以把過去發生在岸裡國小的美好故事，一代代傳承下去。

岸裡國小「岸裡公學校校舍及升旗台」，目前已圍起來進行修復工程。（記者歐素美攝）

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