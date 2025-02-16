冷氣團南下今越晚越冷 週末另一波冷空氣更濕、更冷

今冷氣團南下，越晚越冷，明後兩天（17-18日）平地最低溫將降至10度以下。（資料照）

2025/02/16 09:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（16日）晨微弱鋒面掠過北部海面，迎風面低雲逐漸增多，中、西半部有局部霧，本島各地區平地的低溫約在13至15度之間，今冷氣團南下，越晚越冷，明後兩天（17-18日）平地最低溫將降至10度以下，預估週末更強冷空氣南下，有機會達強烈大陸冷氣團等級。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今氣溫漸降，愈晚愈冷，明、後日早晚氣溫明顯偏低，有觸及「大陸冷氣團」標準（12度<台北測站≦14度）的機率，部分平地的最低氣溫亦將降至10度以下。今各地區氣溫為：北部20降至11度、中部12至24度、南部13至26度、東部12至24度。

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週三（19日）白天起至週四（20日）冷氣團漸減弱，氣溫回升。週五（21日）另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；週六、下週日（22、23日）強冷空氣持續南下，比上波濕、也較冷，吳德榮表示，能否跨進強烈大陸冷氣團門檻待持續觀察。

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