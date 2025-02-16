為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄「吉刻就圓」萬顆湯圓海落幕 「舀湯圓」抽出幸運兒

    高市青年局長張以理以「舀湯圓」方式，抽出首獎。（青年局提供）

    高市青年局長張以理以「舀湯圓」方式，抽出首獎。（青年局提供）

    2025/02/16 09:22

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府於駁二Ｐ2倉庫到大港橋旁水域推出「吉刻就圓」活動，排出上萬顆紅、白色的湯圓海景觀，活動昨天傍晚落幕，並以「舀湯圓」方式，抽出首獎序號04315，幸運得主為周姓同學，可獲得日本沖繩來回機票。

    高市青年局攜手青創店家、輔導攤車品牌與市集，共同舉辦的「吉刻就圓」消費滿百抽獎活動，累計有超過2萬多筆序號，為青創店家創造3200萬元營業額。活動期間除首日因雨暫停，共吸引逾6萬人次參與，甚至有來自中北部的戶外教學團體、社福機構及國外旅客，特地安排行程來參觀。

    「吉刻就圓」昨天傍晚落幕，特別以「舀湯圓」方式，抽出首獎序號04315，幸運得主是周姓同學，可獲得日本沖繩來回機票。

    他興奮表示，和朋友相約去港邊散步，看見「吉刻就圓」會場，有趣味遊戲和療癒的湯圓海，就和朋友一起遊玩、拍照打卡，期間也到附近的市集消費；沒想到接到主辦單位通知抽中機票，「十分開心訝異，久久不敢置信！」

    高雄市青年局張以理指出，「吉刻就圓」自活動以來，話題不斷，不少民眾在社群平台分享湯圓裝置的美照，引發熱烈討論。活動期間雖遇連日降雨，仍有許多民眾特地請假，跨縣市來參與。

    青年局強調，此次活動展現高雄港灣城市的魅力，也讓更多人看見在地優質青創品牌。活動結束後，海灘球已全數回收，經過清潔後將再利用。

    「吉刻就圓」活動結束後，海灘球將全數回收，經過清潔後將再利用。（青年局提供）

    「吉刻就圓」活動結束後，海灘球將全數回收，經過清潔後將再利用。（青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播