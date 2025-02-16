高雄「吉刻就圓」萬顆湯圓海落幕 「舀湯圓」抽出幸運兒

高市青年局長張以理以「舀湯圓」方式，抽出首獎。（青年局提供）

2025/02/16 09:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府於駁二Ｐ2倉庫到大港橋旁水域推出「吉刻就圓」活動，排出上萬顆紅、白色的湯圓海景觀，活動昨天傍晚落幕，並以「舀湯圓」方式，抽出首獎序號04315，幸運得主為周姓同學，可獲得日本沖繩來回機票。

高市青年局攜手青創店家、輔導攤車品牌與市集，共同舉辦的「吉刻就圓」消費滿百抽獎活動，累計有超過2萬多筆序號，為青創店家創造3200萬元營業額。活動期間除首日因雨暫停，共吸引逾6萬人次參與，甚至有來自中北部的戶外教學團體、社福機構及國外旅客，特地安排行程來參觀。

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「吉刻就圓」昨天傍晚落幕，特別以「舀湯圓」方式，抽出首獎序號04315，幸運得主是周姓同學，可獲得日本沖繩來回機票。

他興奮表示，和朋友相約去港邊散步，看見「吉刻就圓」會場，有趣味遊戲和療癒的湯圓海，就和朋友一起遊玩、拍照打卡，期間也到附近的市集消費；沒想到接到主辦單位通知抽中機票，「十分開心訝異，久久不敢置信！」

高雄市青年局張以理指出，「吉刻就圓」自活動以來，話題不斷，不少民眾在社群平台分享湯圓裝置的美照，引發熱烈討論。活動期間雖遇連日降雨，仍有許多民眾特地請假，跨縣市來參與。

青年局強調，此次活動展現高雄港灣城市的魅力，也讓更多人看見在地優質青創品牌。活動結束後，海灘球已全數回收，經過清潔後將再利用。

「吉刻就圓」活動結束後，海灘球將全數回收，經過清潔後將再利用。（青年局提供）

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