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    一年一度盛事！雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」清晨登場

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    2025/02/16 07:35

    〔記者李文德／雲林報導〕雲嘉地區重要宗教盛事「五股開臺尊王過爐」今（16）日清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐路途上，隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行，場面熱鬧非常。

    過爐儀式清晨6點多在四湖鄉海清宮舉行，來自四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄的陣頭、香客，一大早便聚集在宮廟迎接「國姓公」鄭成功神尊，由中華五股開臺尊王協會理事長王萬來、海清宮主委蘇金志、雲林縣長張麗善、張嘉郡等人點起馬炮後，宣告一年一度盛事展開。

    由股獅陣帶頭開路，一字排開包含先鋒旗隊、唱班、執事牌「駕前牌」、帥旗等陣頭隊伍綿延近1公里長，周圍更有香客隨行，過爐隊伍所經之處都能聽到鞭炮聲不絕於耳。

    王萬來表示，五股開臺尊王信仰原於清朝乾隆年間，鄭氏後代五兄弟供奉鄭成功神像，後來兄弟分居雲嘉5處，即長、次、參、肆、伍房股，五房輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲至今已逾百年歷史，此習俗橫跨雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄，是地方上每年宗教大事。

    王萬來表示，今年輪值為次房股豐田村，該村15年才值年一次，過爐隊伍從四湖出發後，經過元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮等地，過爐路徑超過50公里，是經過鄉鎮最多且路徑最長的一條香路，大約中午過後便會抵達豐田村成功廟，當地已準備上千桌佳餚讓民眾們「呷平安」，待駐駕廟中3天後移駕至值年爐主住宅所設立的紅壇奉祀1年。

    值年爐主黃芳柎說，村民們從去年便開始籌備，除了有上千桌宴席外，17日晚上還有晚會，歡迎大家來豐田看熱鬧。

    張麗善表示，五股開臺尊王過爐已成為地方每年宗教大事，更是登錄為雲林縣登錄民俗文化資產，獨特的信仰文化值得保存：張嘉郡表示，過爐文化保有過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「一股請四股」等，是雲嘉地區獨特民俗。

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

    「五股開臺尊王過爐」今清晨登場，從頭房股四湖過爐至次房股大埤豐田，過爐隊伍所經之處鞭炮聲不絕於耳，吸引上萬名香客隨行。（記者李文德攝）

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