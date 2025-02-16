02/16各報重點新聞一覽

賴清德總統前天召開國安高層會議，提出擴大對美國的投資與採購，美國白宮昨發出新聞，列為川普總統在本週重大政績。（美聯社）

2025/02/16 07:23

自由時報

國安高層會議賴提方案 川普已讀 台擴大對美投資 白宮列重要政績

賴清德總統前天召開國安高層會議，針對台美關係、半導體產業發展及因應台海局勢三大面向，提出國家策略方案，更強調將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。我國這項作為受到美方重視，美國白宮昨日發出新聞，將台灣承諾擴大對美投資，列為川普總統在本週重要政績。

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勇鷹高教機台東墜海 飛官彈射獲救 發動機失效 勇鷹交機後首次失事

台東空軍志航基地機號一一三○勇鷹號高級教練機，昨天早上執行基本航線投彈的飛行科目訓練，因雙發動機失效，墜落都蘭近岸五浬處外海，卅四歲少校飛官林瑋彈射逃生，打開降落傘平安落海，立刻由空軍救護直升機吊掛，送往台東馬偕醫院，意識清楚，但須住院觀察。林瑋進急診室前表示：「還好、謝謝關心。」這是勇鷹號交機後首次嚴重失事，空軍暫時停飛同型機，全力找出失事原因。

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美國務卿魯比歐、菲外長會談 美菲同盟：解決中國破壞南海行徑

美國國務卿魯比歐和菲律賓外交部長馬納羅十四日在德國「慕尼黑安全會議」場邊，舉行首次雙邊會談。魯比歐重申對美菲同盟承諾，並表示盼望建立「擴大投入且更持久」關係，加強雙邊經濟合作，並共同解決中國在南海「破壞穩定」的行為。

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聯合報

勇鷹高教機失事墜海 飛官跳傘獲救

空軍飛訓部少校訓練官林瑋昨天上午駕駛機號一一三○的勇鷹高教機，從台東志航基地起飛不久後，因雙發動機失效，高教機墜落離基地五浬的都蘭鼻海域，飛官林瑋跳傘獲救，被送往台東馬偕醫院初步檢查無大礙。這是勇鷹機自二○二一年交付空軍以來第一起重大失事意外，昨天失事的高教機去年才交機。

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藥物濫用 安毒首超越海洛因

一級毒品海洛因俗稱「白粉」，過去一直是醫院通報藥物濫用之冠，但去年首度被「安非他命」超車。專家分析，可能與美沙冬等藥癮治療政策奏效，或新興毒品問世排擠傳統毒品、海洛因價格相對高昂有關。而國內藥物濫用最大宗職業別以「工」為最大宗，恐與職業需高度集中精神，而濫用藥物提神有關。

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中國時報

勇鷹高教機墜海 飛官跳傘獲救

空軍飛訓部編號1130的ATJ教練機（勇鷹高教機）15日上午自台東空軍志航基地起飛訓練，約2分鐘後雙發動機不明原因失效，在台東都蘭海域墜海；事發時有不少民眾聽聞巨響，目睹戰機如紙飛機般在天空盤旋墜海，幸好飛官林瑋及時跳傘，34分鐘即獲救送醫無大礙。

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總預算案周二協商 恐破局

立法院長韓國瑜訂於18日召集朝野協商後，再將總預算送出，儘管民進黨團表示，行政院作為領導國家的單位，就算困難再大，都願意善盡職責與在野黨溝通，不過有綠委坦言，如藍白針對總預算追加減數字讓步太少，協商恐破局，行政院勢必提覆議；有藍委則認為，民進黨恐怕也期望協商破局，反正大罷免已上路，反而有更多操作空間。

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空軍志航基地機號1130勇鷹號高教機昨墜落台東都蘭外海。（讀者後山長尾鳥提供）

美國國務卿魯比歐（右）和菲律賓外交部長馬納羅14日在德國「慕尼黑安全會議」，舉行首次雙邊會談。（取自馬納羅X）

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