彰化伸港鄉青花菜開花宛如新娘捧花引讚嘆

彰化縣議員賴清美路過伸港一處菜田，看到青花菜開了小黃花，驚豔不已。（賴清美提供）

2025/02/16 07:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美路過伸港鄉一處田地，看到田間開了好多黃色小花，遠遠看好像是一束束的捧花，近看才發現是青花菜開花了。賴清美說，因為太美了，她原本要去向菜農買一顆自家觀賞，沒想到隔天去就全數作為綠肥了。

賴清美說，在伸港鄉很少看到有人種青花菜，應該是農民在二期稻作收成後，利用冬季來種菜，只是不知道為什麼，菜農讓尚未採收的青花菜都開了黃色小花，遠遠看非常漂亮，宛如新娘捧花，她就隨手一拍，讓許多人一看都嚇到說「原來青花菜開花這麼美」。

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植物專家許丕和表示，我們平常所吃的青花菜，是吃已分化的小花蕾，過度成熟，就會變黃，甚至開出黃色的花，由於青花菜是十字花科，開出的花是花瓣4片呈十字，每顆青花菜所開的黃色小花，都約有千朵以上。

許丕和說，由於菜農讓青花菜開花「留種」的可能性很低，很可能是因為田地準備要翻耕插秧，農民也不打算採收田間僅存的青花菜，才會任其開花，青花菜的小花很耐看，點點小黃花也很有詩意。

彰化縣議員賴清美路過伸港一處菜田，看到青花菜開了小黃花，驚豔不已。（賴清美提供）

彰化縣議員賴清美路過伸港一處菜田，看到青花菜開了小黃花，驚豔不已。（賴清美提供）

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