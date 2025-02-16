不用敲碗了！彰化縣「舊衣回收換好康」今年確定續辦

去年彰化縣首辦舊衣回收換好康活動，大受民眾歡迎。（彰化縣環保局提供）

2025/02/16 07:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕舊衣何去處？彰化縣環保局去年首度開辦「舊衣回收換好康」活動，造成大轟動，總計回收13.5萬多件、重約37公噸的舊衣，民眾都在問今年還會不會再辦。對此，環保局表示，今年確定會再度續辦，時間應該在春夏之交的換季時節！

環保局指出，去年5月首次開辦「舊衣回收換好康」，只要集滿10件符合規定的舊衣，就能兌換宣導品，因為門檻低，大受民眾歡迎，從原本彰化市、員林市的場次，最後還擴大到全縣26鄉鎮市接力辦理，回收數量也遠遠超過預期。

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環保局強調，為了繼續宣導舊衣不要當一般垃圾丟，今年預計在5、6月開辦「舊衣回收換好康」，而兌換宣導品的遊戲規則，是否將比照去年10件的兌換條件，還是要提高門檻，將會再討論規劃後再行宣布。同樣也是去年首辦的「廢棉被回收換好康」，今年也會辦理。

由於環保局在去年開辦多場「回收換好康」的主題活動，從5月首辦的舊衣回收，到6月首辦的舊棉被回收，再到9月廢電池回收，以及10月的廢手機回收，回收成效非常驚人，舊衣回收37公噸，舊棉被回收16.304公噸，廢電池回收2.321公噸，廢手機回收4643支，總計回收重量約57公噸。

不少民眾表示，只要是大掃除或是換季時節，各地的舊衣回收箱都「炸裂」了，回收箱滿了就丟在箱外的地上，也不願意交給回收車來回收，也讓舊衣回收箱的美意，都變成有礙觀瞻的髒亂點，如今環保局確定今年將再辦「舊衣回收換好康」，就可紓解回收箱大爆滿的場景。

彰化縣舊衣回收箱爆滿了，民眾還是繼續把舊衣、棉被堆在箱外。（彰化縣環保局提供）

彰化縣只要大掃除或是換季時節，就可以看到舊衣回收箱「炸裂」了。（記者劉曉欣攝）

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