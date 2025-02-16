罰單地雷？彰化台1線八卦山牌樓段多了槽化線

台一線八卦山牌樓前的路口，4個轉角都畫上槽化線。（記者劉曉欣攝）

2025/02/16 06:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好多的槽化線！台1線八卦山牌樓段，也就是彰化市中山路、孔門路口的4個轉角，槽化線全畫好畫滿，引發用路人高度討論，不少人認為「不壓線也難」，根本就是「罰單地雷區」。對此，公路局彰化工務段表示，這是為了改善高風險路口的安全對策！

彰化工務段指出，彰化市中山路與孔門路路口的4處轉角，畫設槽化線的主要考量，就是該路口的車流量大，由於路口機車直行與汽車轉彎時，容易造成行車事故，也讓這個路口是高風險路口，才會邀請專家學者與相關單位在會勘後研議改善。

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彰化工務段強調，為了降低肇事率，近來已在中山路與孔門路口的4個轉角畫設槽化線，讓汽車轉彎時能夠達到減速效果，也增加行車的轉角視線，以提升行車與行人安全，期望能降低行車事故的發生。

彰化警分局表示，槽化線是平面版的安全島，也是等同分隔島的延伸，因此，用路人禁止跨越槽化線，也禁止在槽化線停車。如果跨越槽化線，違者開單可罰900元至1800元；如果在槽化線停車，可罰600元以上，1200元以下罰鍰。

不過，許多民眾對於八卦山牌樓前的台1線路口4個轉角全畫槽化線，有人是高興拍手，認為彰化終於跟上時代的腳步了，在汽機車平權的觀念下，轉角畫槽化線才能避免汽機車在路口「切西瓜」的習慣，何況，原本機車族都行駛在路肩，這根本就是積非為是。

但還是有不少民眾憂心忡忡，由於八卦山牌樓前的車流量很大，在放學時有許多學生通行，汽車可以大排長龍，但大批機車族常常是擠在路邊邊停等紅燈，要壓到槽化線的機會太大了，但代價很可能就是收下罰單。這完全就是罰單地雷區。

台一線八卦山牌樓前的路口，4個轉角都畫上槽化線，許多機車、自行車「照壓不誤」。（記者劉曉欣攝）

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