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    台灣燈會人潮爆滿 交通部啟動疏運聯防機制

    2025/02/16 00:24

    〔中央社〕台灣燈會開燈後迎接第一個週末假期，吸引不少民眾前往參觀，也塞爆桃園捷運。交通部今天晚間發布新聞稿表示，啟動疏運聯防機制，建議民眾可多利用台鐵、國道客運。

    台灣燈會12日晚間正式點燈開幕，今年主燈「無限樂園」再度由藝術家李明道操刀，首次採用現代抽象符號造型，結合球體和幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象。

    由於賞燈人潮絡繹不絕，桃園機場捷運人潮擁擠塞爆A18、A19車站，交通部深夜發布新聞稿指出，除了請桃園捷運公司加開臨時班次、實施人潮管制措施外，並指示台鐵、高鐵及國道客運啟動聯防機制。

    交通部表示，台鐵為服務賞燈旅客，2月15至17日、2月22至24日（共6日）將加開區間（快）車共41列次，民眾可利用台鐵中壢站、內壢站及楊梅站等3站進出，其中內壢站、楊梅站站外即設有接駁公車，提供旅客便捷轉乘服務；中壢站旅客可由前站出站，步行約1公里至機場捷運A22站，轉乘至A18站直達燈會主會場，今天運作實績順暢。

    台灣高鐵部分，交通部說，12日至23日燈會期間原已規劃加開95班次列車（南下47班、北上48班），今日賞燈人潮增加，高鐵桃園站並實施彈性開放人工閘門，啟動付費區及站外人潮分流管制、開放自由座未購票旅客進站等措施，以及再加開臨時班次因應。

    交通部指出，公路局協調國道客運業者提供16輛車，自今日晚間8時起至16日凌晨0時在桃園捷運A19站開行臨時路線班車，每20分鐘一班，直達台北車站。公路局表示，今晚緊急聯繫國光客運、亞通客運與中壢客運3家業者，由原先10輛車再加派6輛車待命，共計16輛客運協助桃園市政府疏運民眾。

    公路局還說，3家客運業者將持續加開班次到凌晨0時，直至民眾疏運結束為止

    交通部建議民眾可多加利用台鐵、高鐵及國道客運，以避開桃園捷運尖峰時段，並避免壅塞在捷運場站內。（編輯：陳彥鈞）1140216

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