舊泰武國小華麗轉身山林教育中心 查馬克老師排灣古謠真跡黑板曝光

查馬克老師在黑板寫下的排灣古謠歌詞保存至今。（記者陳彥廷攝）

2025/02/15 23:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府在舊泰武國小打造全國首座「大武山山林教育服務中心」，今天啟用，有間教室黑板上的板書至今未曾抹除，據傳已有10年，一問作者，竟是「師鐸獎」得主、曾飾演時代劇《斯卡羅》要角「大股頭」的前泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，屏東縣長周春米聆導覽當下，再度要求經營人員「好好保存」，讓查馬克老師真跡與排灣古謠一樣世代傳唱，迴盪在大武山。

查馬克在2017年獲得「師鐸獎」，他推動排灣古謠傳唱，一手拉拔的「泰武古謠隊」名噪一時，屢屢登上國際舞台。他對排灣族的貢獻，過世後仍持續獲得肯定，2023年再榮獲第34屆傳藝金曲獎音樂類特別獎殊。

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查馬克為何會從偏鄉學校的主任變得廣為人知？因為他曾在時代劇《斯卡羅》飾演要角「大股頭」，從血液中綻放的原住民榮譽、精神，讓全台灣都更熟知排灣族的文化，但可惜的是，查馬克在《斯卡羅》2021年上映後沒多久病逝。

舊泰武國小今天搖身一變成為大武山山林教育服務中心，縣長周春米和時任校長、現任立委伍麗華特別到場揭牌，象徵華麗轉生，兩人聆聽導覽時，走到山林教育中心的一間教室，周春米的目光被一面寫得密密麻麻的黑板吸引，仔細一瞧，竟是泰武古謠隊傳唱的古謠，伍麗華特地解說，「這是查馬克生前的真跡」。

伍麗華說，遷校後，幾經輾轉到了山下的吾拉魯滋部落，查馬克卻是每週固定一天要帶學生回到舊校練習古謠，她轉述，「查馬克說，就是要回到原教室，教唱起來才更有感覺」，當時查馬克在黑板上寫下古謠歌詞，日復一日、年復一年教唱，帶出名滿台灣的「泰武古謠傳唱」，她也要求當時的校工不要擦除，便利教學，沒想到最後竟成為查馬克的真跡。

周春米說，查馬克在族語及古謠貢獻是無與倫比，當時校長伍麗華貼心的管理，沒想到竟讓查馬克的「遺跡」保留至今，她打趣要經營單位「上膜」保護，隨後指示一定要設立牌告，讓查馬克教唱的古謠，能夠透過山林服務中心，永遠流傳在大武山山谷間迴盪。

查馬克真跡被保存至今，周春米也要求經管單位一定要保存。（記者陳彥廷攝）

前泰武國小主任查馬克．法拉屋樂在泰武古謠傳唱《歌開始的地方》專輯內頁簽名。（資料照）

周春米體驗「高空滑降」。（記者陳彥廷攝）

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