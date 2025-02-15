為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推廣新品種「金瑩」番茄 高雄農業局攜手業者擴大通路

    高雄市農業局首次攜手農友種苗公司，推動新品種「金瑩」番茄。（記者陳文嬋攝）

    高雄市農業局首次攜手農友種苗公司，推動新品種「金瑩」番茄。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/15 23:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局首次攜手農友種苗公司，推動新品種「金瑩」番茄，並首度與聖德科斯連鎖超市合作，擴大通路上架全國113店上架熱銷，提供消費者多元選擇。

    高雄小番茄主要產季到4月，產地為美濃、路竹、阿蓮及旗山等區，近年來氣候異常，小番茄栽種不易，造成產量減少，呈現量少價揚。

    農友種苗公司培育新品種金瑩番茄，耐萎凋病且不易裂果，農業局首次攜手農友種苗推動金瑩番茄，提供農民種植更多品種選擇。

    農業局也首次與中高端連鎖超市聖德科斯超市合作，於全國113間連鎖超市，上架金瑩、玉女番茄，擴大行銷通路，提供消費者新口味，剛上架熱銷受歡迎，一次買2盒優惠85折。

    農業局也媒合農民合作社，與現有通路家樂福合作，也上架金瑩、玉女番茄，還有蜜棗、芭樂等水果；全聯則持續合推蜜棗、芭樂。

    農業局表示，小番茄營養價值高，富含茄紅素及維生素，享受酸甜美味，也是健康首選，經典玉女品種以紅色嬌嫩、皮薄外表及香甜口感風靡市場多年；金瑩品種皮薄多汁、清爽甘甜，還有迷人果香，甜度可達10度，搭配金黃色光芒，品嘗起來風味口感佳。

    代理局長梁銘憲表示，高雄首選番茄在農民精心照護下，粒粒飽滿香甜，還有產銷履歷把關，更以去蒂頭採收方式，鎖住番茄新鮮美味，無論是單吃、入菜或佐沙拉，都能享受天然鮮甜美味。

    「金瑩」番茄上架聖德科斯連鎖超市。（記者陳文嬋攝）

    「金瑩」番茄上架聖德科斯連鎖超市。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播