推廣新品種「金瑩」番茄 高雄農業局攜手業者擴大通路

高雄市農業局首次攜手農友種苗公司，推動新品種「金瑩」番茄。（記者陳文嬋攝）

2025/02/15 23:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局首次攜手農友種苗公司，推動新品種「金瑩」番茄，並首度與聖德科斯連鎖超市合作，擴大通路上架全國113店上架熱銷，提供消費者多元選擇。

高雄小番茄主要產季到4月，產地為美濃、路竹、阿蓮及旗山等區，近年來氣候異常，小番茄栽種不易，造成產量減少，呈現量少價揚。

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農友種苗公司培育新品種金瑩番茄，耐萎凋病且不易裂果，農業局首次攜手農友種苗推動金瑩番茄，提供農民種植更多品種選擇。

農業局也首次與中高端連鎖超市聖德科斯超市合作，於全國113間連鎖超市，上架金瑩、玉女番茄，擴大行銷通路，提供消費者新口味，剛上架熱銷受歡迎，一次買2盒優惠85折。

農業局也媒合農民合作社，與現有通路家樂福合作，也上架金瑩、玉女番茄，還有蜜棗、芭樂等水果；全聯則持續合推蜜棗、芭樂。

農業局表示，小番茄營養價值高，富含茄紅素及維生素，享受酸甜美味，也是健康首選，經典玉女品種以紅色嬌嫩、皮薄外表及香甜口感風靡市場多年；金瑩品種皮薄多汁、清爽甘甜，還有迷人果香，甜度可達10度，搭配金黃色光芒，品嘗起來風味口感佳。

代理局長梁銘憲表示，高雄首選番茄在農民精心照護下，粒粒飽滿香甜，還有產銷履歷把關，更以去蒂頭採收方式，鎖住番茄新鮮美味，無論是單吃、入菜或佐沙拉，都能享受天然鮮甜美味。

「金瑩」番茄上架聖德科斯連鎖超市。（記者陳文嬋攝）

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