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    竹東葬儀社占用國有地違規營業 法院強制執行拆屋還地

    極樂禮儀企業社部分場館占用國有地，新竹地方法院強制執行拆屋還地。（記者廖雪茹攝）

    極樂禮儀企業社部分場館占用國有地，新竹地方法院強制執行拆屋還地。（記者廖雪茹攝）

    2025/02/15 22:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者2020年被踢爆殯葬設施未經許可違規營業，甚至擔心「洗屍水」污染頭前溪，引發全國矚目。新竹地方法院昨天（14日）強制拆除仍營業中的極樂禮儀企業社占用國有地部分的場館；業者抱怨苦無合法場所可經營。竹東鎮公所說，竹東鎮生命紀念館改善完工，預計4月重新開放，收費擬比照新竹市等標準，正研議爭取納骨塔2期工程。

    新竹縣政府民政處說，竹東鎮沿河街地區有6家殯葬業者違規營業，接獲民眾檢舉後，皆依殯葬管理法規定開罰，積極輔導；其中，除了極樂前天強拆，1家已另租場地但仍非合法，1家自行拆除，尚有3家持續違規營業，當中有1家部分占用水利地。

    新竹地院接獲財政部國有財產署中區分署陳報，占用國有土地的債權人極樂禮儀企業社目前尚繼續營業，並拆除該院執行期日告示，顯有誤導民眾之虞，因此訂13到14日強制執行拆屋還地。

    也在該區經營殯葬業的新竹縣議員上官秋燕說，沿河街的殯葬業存在迄今已20多年。業者們多願意配合拆除，但竹東鎮生命紀念館尚未完工完善，業者無去處，希望儘快完工，建議再擴大規模，場館設施租借費用符合市場行情，讓業者得以生存。

    竹東鎮公所主祕黃至銓說，竹東鎮生命紀念館去年斥資1600萬元改善，禮廳從9廳擴充至15廳，新增空調設施，元月已完工，正辦理消防安檢，預計4月可重新開放。公所已參考新竹市和其他鄉鎮市研擬殯葬規費標準，待代表會通過即可實施。

    黃至銓說，鑑於現有納骨塔櫃位即將額滿，火葬則是3個爐，公所準備向竹縣府爭取規劃設計費補助，研擬興建納骨塔2館，也會視火葬場使用情況爭取擴建。

    新竹地方法院強制執行拆屋還地。（記者廖雪茹攝）

    新竹地方法院強制執行拆屋還地。（記者廖雪茹攝）

    新竹地方法院強制執行拆屋還地。（記者廖雪茹攝）

    新竹地方法院強制執行拆屋還地。（記者廖雪茹攝）

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