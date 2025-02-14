無牌廢車占用道路 台中拖吊逾3000輛

市府進行無牌廢汽車拖吊作業。（環保局提供）

2025/02/14 21:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局公佈去年與警察局合作查報占用道路無牌廢汽機車共5795輛，拖吊移置3438輛，拖吊移置率為59%，環保局表示，廢棄車輛遭棄置占用道路，含停車格、人行道、騎樓，造成用路人不便，且影響市容。台中市政府環保局提醒，如有老舊車輛不再使用的車主，可利用環境部「廢車回收一站通」服務網站辦理廢車體回收及請領獎勵金。

環保局長陳宏益表示，廢棄車輛包含汽車及機車，認定依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」第2條規定，為髒污、銹蝕、破損，外觀上明顯失去原效用的車輛，或失去原占用道路效用的事故車、解體車。

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陳宏益指出，由環保局查報無牌車或警察局查報有牌車，經勘查認定張貼清理通知書，車主逾期未清理時，再由環保局拖吊移置暫置場；另少部分未懸掛廢棄車輛遭棄置公園、宮廟停車場，甚至社區大樓地下室停車場等公私有土地上，環保局去年也協助拖吊移置223輛，為汽車52輛、機車171輛。

針對車輛報廢，汽車滿10年可領回收獎勵金1000元、機車滿7年可領回收獎勵金300元，而車體交付廢車回收商時，還可得殘值變賣金；另有關還有汰舊換新（換購電動車）補助金，詳見環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台。

陳宏益提景，如發現占用道路老舊不堪使用的廢棄車輛，無牌廢車可通報各區清潔隊查報、有牌廢車可通報警察局（04-23294774）處理，或利用1999專線、至台中市資源回收通報。

市府進行占用道路無牌廢機車查報作業。（環保局提供）

市府進行占用道路無牌廢機車拖吊作業。（環保局提供）

台中市占用道路廢棄車輛查報拖吊流程。（環保局提供）

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