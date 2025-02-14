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    經部「AI應用規劃師」鑑定考在金門 70人研習營衝刺

    為期兩天的的「AI應用規劃師（初級）考證輔導考前研習營」考前衝刺班在金大舉行，參加者也有許多向自我挑戰的銀髮族。（記者吳正庭攝）

    為期兩天的的「AI應用規劃師（初級）考證輔導考前研習營」考前衝刺班在金大舉行，參加者也有許多向自我挑戰的銀髮族。（記者吳正庭攝）

    2025/02/14 22:59

    〔記者吳正庭／金門報導〕經濟部產業發展署「產業人才能力鑑定系統」今年新增「AI應用規劃師（初級）」能力鑑定考試，在金門縣工商投資策進會、民進黨縣議員蔡其雍及國立金門大學聯手爭取下，金門考生不僅可免費參加今、明兩天舉辦的「考前衝刺班」，還可省去跨海舟車勞頓之苦，3月在金大的考場應試。

    金門工策會指出，這兩天在金大舉辦的「AI應用規劃師（初級）考證輔導考前研習營」，相當即將於今年3月中旬在金門舉辦的能力鑑定考試的考前衝刺班，依照台灣本島行情，這兩天的課程至少價值1萬2000元。

    蔡其雍也說，在民進黨立委洪申翰協助下，去年成功爭取經濟部在金門增設「iPAS淨零碳規劃管理師」證照考區，今年又促成增設「AI（人工智慧）應用規劃師」金門考區，盼免除天候變化的影響、台金往返的舟車勞頓，減少交通、住宿成本，協助考生能投入更多時間準備考試。

    金門工策會副總幹事陳長信說，「AI（人工智慧）應用規劃師」金門考區是經濟部今年在離島增設的唯一考區。

    陳長信說，工策會與金大生物科技暨健康產業研究中心為響應行政院「台灣AI行動計畫」，結合縣長陳福海強化地區產業發展及培訓跨域人才的施政願景，為此次產業AI應用人才培育研習課程提供資源，以推動金門邁向「智慧城市島嶼」目標；共有來自地區公部門、民營單位70人報名，除了部分已報名3月的鑑定考，其餘準備在第2次、第3次上場應試，其中也有年近70歲的退休公務員的學員，展現金門學習並提升在地AI技術的雄厚潛力及企圖心。

    為期兩天的的「AI應用規劃師（初級）考證輔導考前研習營」考前衝刺班在金大舉行，金門工策會出錢邀請專業講師，提供考生免費參加。（記者吳正庭攝）

    為期兩天的的「AI應用規劃師（初級）考證輔導考前研習營」考前衝刺班在金大舉行，金門工策會出錢邀請專業講師，提供考生免費參加。（記者吳正庭攝）

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