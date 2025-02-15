黃燈停還是衝網燒腦 警曝關鍵在「這條線」

近日有網友在PTT上就黃燈一事發文討論。（資料照）

2025/02/15 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當綠燈轉為黃燈時，駕駛究竟該減速停車還是加速通過？讓不少駕駛陷入兩難。一名網友在PTT發文詢問，直言「紅燈停、綠燈行大家都知道，但黃燈到底代表『準備停』還是『油門一拜』？」這番疑問立刻掀起熱烈討論，對此有的網友則笑稱，「要看後面有沒有警察。」

原PO表示，大家從小就知道紅燈停、綠燈行，但黃燈的定義卻相對模糊，到底應該「準備停、踩剎車」，還是「加速衝、油門一拜」？原PO指出，這種情況在日常駕駛中經常遇到，而每個人的選擇似乎都不一樣，因此好奇是否有標準答案，貼文一出，引發網友熱議。

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許多網友坦言，在台灣「黃燈該加速衝」，否則容易被後車按喇叭加狂飆三字經，「不加速，後面車輛一定會逼車」、「加速，不然容易被追尾」，但也有人認為還是要看後面有沒有車，「不然根本就是默契大考驗」或笑稱，「有警察就停，沒警察就加速。」

不過，也有網友認為，黃燈是準備停，「能停就停，停不下來再過，這不是考駕照的基本觀念？」、「紅燈前要過線、不壓線，剩下自己判斷」也有人提到，「小學就有教，黃燈要減速停車，在行進間遇黃燈則是要加速通過，總之就是儘量保持路口淨空。」

綜合媒體報導，桃園市警察局表示，車輛若已超越停止線應盡速通過，未進入路口則應減速停車，以免追撞。台中市警察局則提醒，駕駛人常見的兩大NG行為，一是急催油門又突然煞車，二是以為前車一定會通過路口，這些行為都可能導致危險事故，呼籲駕駛行經路口時應減速，以策安全。

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