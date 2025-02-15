高雄市基層農會改選 內門區農會激戰內場派勝出

高雄市基層農會選舉今登場，農會會員排隊投票。（記者陳文嬋攝）

2025/02/15 21:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市基層農會今改選會員代表，26家農會有16家同額競選，大多數農會一團和氣，以內門區農會戰況激烈，內場派奪下26席會員代表，力克外場派19席勝出。

高雄市26家基層農會今舉辦會員代表、農事小組長及副組長選舉，由各農會承辦選務工作，設置384個選舉投開票所，選出會員代表984人、農事小組長384人等。

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農業局動員768名公所、學校、戶政、地政人員，擔任各投開票所指導員、監票員，並投入384名警力，維持各投開票所安全秩序，整體投開票過程順利。

這次選舉以農會會員代表為主，總計1025人角逐，選出984席會員代表；會員數最多是高雄地區農會7554人，設有30個投開票所，選出45席會員代表。

26家農會有16家會員代表同額競選，包括高雄地區、鳳山等農會，雖有10家農會會員代表選舉競爭，不過高達25家農會總幹事1人登記底定，除了內門區農會2人登記競爭激烈外，大多數農會呈現一團和氣。

內門區農會選舉戰況激烈，現任總幹事洪輝煌屆齡退休，有意轉戰農會理事長，力挺農會秘書高菊蓮接棒，外場派由退休警察鄭博文出馬挑戰。

兩派人馬捉對廝殺，會員代表過半成為勝選關鍵，各自推派人馬參選，65人競逐45席，最終內場派奪下26席勝出，外場派僅得19席，由於席次相差甚大，未來翻盤機會不高。

農業局指出，今開票結果出爐後，各農會將於2月24日至27日召開會員代表大會選出理、監事，並於3月7日前召開理、監事會，選出理事長與常務監事，並完成聘任總幹事，整體基層農會改選才算完成。

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