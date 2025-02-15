互別苗頭！彰化市踩街人潮擠爆 和美重現拚場風華

彰化市長林世賢變裝「魷魚遊戲」劇中的「部隊長」，也有人扮演劇中靈魂人物「英熙」。（記者劉曉欣攝）

2025/02/15 20:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人潮都回來了！彰化市舊城區與和美鎮鬧區，今天晚間各自舉辦踩街活動，吸引上千民眾到場圍觀。彰化市長林世賢變裝成「魷魚遊戲」劇中的「部隊長」，和美鎮則由52支隊伍各自從5座宮廟出發踩街，讓和美人大喊「好久沒這麼熱鬧了」。

林世賢表示，今年踩街國際嘉年華，共有37隊報名踩街競賽，獎項有25名，獎金最高5萬元，重賞之下必有勇夫，各隊創意都非常吸睛。因此，他今年也特別變裝，他扮演「魷魚遊戲」劇中的「部隊長」，也有人扮演劇中靈魂人物「英熙」，成為全場的焦點。

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林世賢說，今年也有來自日本友好城市的日本友人也全程參與踩街，有大分縣玖珠町副町長尾孝宏、岡山縣津山市市役所觀光文化部部長笠尾美樹、副議長田口浩二以及日本企業大和住建株式會社會長西津昌廣等10多名貴賓，展現台日友好的滿滿誠意。

和美鎮長林庚壬表示，為了重現和美昔日市區拚場風華，今年踩街也同步辦理競賽，參賽隊伍分別從5座宮廟出發，再集合到和美市中心的街長宿舍路口，並設有4個表演站，整個氣氛嗨翻天。

林庚壬說，當所有隊伍都集中到街長宿舍的路口，一起欣賞陣頭與表演，太多和美人都感動的說，和美很久沒有這麼熱鬧了，尤其是今天老天作美，擺脫濕冷的天氣，讓踩街與表演都能夠圓滿完成，重現許多人兒時和美拚場的熱鬧街景。

彰化市今年踩街嘉年華，出現許多創意的隊伍。（記者劉曉欣攝）

彰化市今年踩街嘉年華，出現許多創意的隊伍。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮踩街活動，重現早年鬧區拚場的風華。（和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮踩街活動，重現早年鬧區拚場的風華。（和美鎮公所提供）

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