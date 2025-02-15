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    屏東燈節壓軸大戲「天地訣」上演 天后唐美雲、黃妃嗨爆爆棚觀眾

    歌仔戲天王唐美雲跨界參與「天地訣」演出。（屏東縣政府提供）

    歌仔戲天王唐美雲跨界參與「天地訣」演出。（屏東縣政府提供）

    2025/02/15 20:45

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為期37天的屏東燈節即將於明天（16日）閉幕，壓軸大戲「天地訣」今晚在縣民公園登場，國寶級歌仔戲天王唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛以及人氣天團草屯囝仔，結合傳統戲曲、流行音樂與科技影像的跨界演出，吸引爆滿觀賞人潮；屏東縣長周春米也宣布屏東燈節參觀人次累計達300萬人次，為屏東燈節畫下最美最炫的句點。

    屏東縣長周春米今晚到場和觀眾一同欣賞「天地訣」，她說，屏東努力打造城市品牌，以更多元媒材形塑城市樣貌，邁入第四年的屏東燈節每年除了精彩的燈飾元素外，自製表演節目更是燈節活動亮點之一，帶給觀眾不同的體驗，不但提升燈節的藝術層次，同時厚植在地藝文深度，展現屏東藝文軟實力。

    「天地訣」製作團隊及演出陣容堅強，由國內知名編舞家李冀禹執導，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，劇場設計師楊博倫策畫影像，屏東的山海為背景，講述跨越天地的愛情故事，以屏東詩人李敏勇老師的作品《海的臆想》揭開序幕，男主角由天馬戲劇創作團副團長何海翔擔任，搭配原民金曲歌后舞思愛演出一齣勇敢追愛的音樂劇。

    歌仔戲天王唐美雲扮演大武山山神，見證這段發生在屏東的跨界戀曲，在關鍵時刻發揮神通為這對戀人解除危機；金曲歌后黃妃的歌曲貫穿全劇，演唱曲目意境與劇情巧妙結合，更與國內人氣天團草屯囝仔首次合作翻唱嘻哈庄腳情，將現場氣氛炒熱到最高點。

    這場跨界大秀還加入特技、戲劇及屏東市明正國中舞蹈班共同演出，本劇男主角何海翔為屏東排灣族青年，讓民眾感受屏東豐富的文化底蘊，也為屏東燈節畫下完美句點。

    縣府傳播暨國際事務處說，屏東一整年精彩活動不間斷，接下來是一連串春天音樂饗宴，率先打頭陣的是獨立音樂盛事「台灣祭」，4月3日到4月5日墾丁大灣遊憩區登場，隔週4月11日到4月13日「屏東三大日音樂節」於屏東縣立體育館草地熱力開唱，歡迎大家來屏東嗨音樂。

    屏東燈節壓軸大戲「天地訣」今晚登場。（屏東縣政府提供）

    屏東燈節壓軸大戲「天地訣」今晚登場。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米與天地訣演出人員合影。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米與天地訣演出人員合影。（屏東縣政府提供）

    屏東燈節壓軸大戲「天地訣」吸引爆滿人潮。（屏東縣政府提供）

    屏東燈節壓軸大戲「天地訣」吸引爆滿人潮。（屏東縣政府提供）

    屏東燈節壓軸大戲結合傳統與光影科技帶給觀眾不同體驗。（屏東縣政府提供）

    屏東燈節壓軸大戲結合傳統與光影科技帶給觀眾不同體驗。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米與天地訣所有演出人員合影。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米與天地訣所有演出人員合影。（屏東縣政府提供）

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