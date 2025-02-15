《齊天大聖》來了！「工藝遶境」到台南 飽覽台灣傳統技藝與脈絡

工藝中心首度展示典藏品《齊天大聖》，林貞鐃工藝師作品。（台南生活美學館提供）

2025/02/15 20:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「工藝遶境」到台南境了！這次以「風格」為展覽主題，即日起於國立台南生活美學館展出，作品包括國家典藏級及國寶大師精湛之作，讓民眾飽覽台灣傳統工藝技藝與精神。

「工藝遶境」由國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱「工藝中心」）主辦，自去（2024）年6月5日「六五工藝節」在南投啟動後，先前依序前往台北、彰化、台東等地，以1年的時間將傳統與創新的台灣工藝精神帶入不同城市，展現各地工藝文化的多元面貌，遶境列車第5境到文化古城台南。

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這次展覽展出工藝中心珍貴典藏品及工藝大師的精湛作品，包含多位國家工藝成就獎及人間國寶得主，如蘇世雄、陳啟村、葉經義、林洸沂及粧佛工藝林貞鐃等大師作品，完整呈現台灣傳統工藝的技藝與脈絡。

同時，邀請新世代工藝創作者，以當代設計語彙詮釋傳統工藝，展現工藝技法與現代美學的交融，探索創新工藝的無限可能，展場並以傳統及創新的策展方式，展現歷史、文化與創意的激盪交會，讓觀者感受台南工藝的傳承與變革，開啟傳統技藝與現代設計的對話。

工藝中心主任陳殿禮指出，府城台南因其深厚的歷史底蘊，孕育極具特色的傳統工藝，從昔日商賈仕紳與百姓為求平安順遂而興修廟宇，發展出完整且深厚的工藝能量，在人文與美學底蘊薰陶下，台南工藝獨具風格，成為府城的文化名片。

展覽期間亦規劃「街角工藝」活動，帶領觀眾深入認識在地工藝店家，推廣工藝融入日常生活的理念。此外，備受喜愛的「誠實君」阿尼斯特隨工藝遶境同行到台南一起出任務。展覽期間凡至任一街角工藝店家消費或購買台灣綠工藝入選作品滿500元，上網登錄消費憑證，即有機會獲得「誠實君」限量贈品。

「工藝遶境」即日起至3月23日，地點在台南生活美學館。

人間國寶陳三火剪黏作品《獬豸》。（台南生活美學館提供）

「工藝遶境」第5境到台南，展出工藝中心珍貴典藏品及工藝大師的精湛作品。（台南生活美學館提供）

展覽亦展出新世代工藝創作者，以當代設計語彙詮釋傳統工藝。（台南生活美學館提供）

「誠實君」阿尼斯特隨工藝遶境一同到台南出任務，歡迎大家來拍照打卡與看展。（台南生活美學館提供）

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