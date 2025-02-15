客庄創生！號召青壯年移居、返鄉 客委會補助2年百萬創業金

客委會宣布推出「重返客庄－客庄地方創生移居計畫」，號召有意願重返或移居客庄之青壯年，提供2年100萬元創業補助金及長期陪伴輔導機制。（客委會提供）

2025/02/15 20:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕為活絡客庄地區發展，客委會推出「重返客庄－客庄地方創生移居計畫」，號召有意願重返或移居客庄的青壯年，提供2年100萬元創業補助金及長期陪伴輔導機制，建立返鄉支持體系，吸引人才回流，攜手大家共下為客庄文化、語言傳承及產業經濟開創新可能，帶動客庄社區經濟發展。

客委會主委古秀妃說，客委會長期支持和重視地方客庄發展，包括老人長照、親子教育、青年人才培育等，因為這些人都是保存客家文化、延續客家文化最重要的力量，而客委會推動「客庄地方創生移居計畫」的目的，就是希望成為返鄉青壯年的支持力量，因此今年補助計畫「尺度打開很多」，限制條件也放寬不少，就是希望鼓勵有意願的人勇敢提案，「成就自己，也成就社會」，未來客委會也將成立「青年諮詢委員會」，創造更多青年之間共好互助的可能性。

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客委會109年起辦理2屆移居計畫，協助超過20名青年移居客庄發展，今天的說明會特別邀請第2屆成功返鄉推動地方創生的代表－「孢子蒝設計工作室」的創意兼總執行石乃文與「Bonbons甜食工作室」的甜點師彭詩涵，分享他們當初選擇返鄉創業的初衷與所遇到的困境。

來自新竹市香山區的石乃文提到，自己和工作室夥伴學景觀設計出身，回到故鄉的他們，透過自己的專業背景，改造伴隨自己成長的閒置老屋，修整為富有生命力的創生基地，透過開發常態性季刊物、籌辦藝術季活動、辦理農村永續旅遊等，帶著香山人重新認識自己的家鄉和文化。

而來自苗栗的甜點師彭詩涵則分享自己回到故鄉後，運用在地食材創作，再藉由法國藍帶烘焙技術及視覺包裝設計的創意結合，推出專屬於客庄的法式鹹、甜食，並在商品包裝上融入在地特色，如藍染、山城等元素，希望喚醒大家對苗栗這片土地的關注，她並鼓勵大家勇敢踏出第一步，會有很多意想不到的收穫。

此外，早期就返鄉推動客庄創生的先行者－羅屋書院創辦人羅仕龍分享，客庄文化的發展與傳承是他選擇返鄉的最大動力，台灣各地客庄都有獨特的文化，值得大家深入探索與品味，建議大家「把握當下，想做什麼就趕快去做」。

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