選情緊繃！台南市基層農會改選 這2區代表席次只差1、3席

北門區農會選舉今天下午開票，選情緊張吸引農民觀看，雙方代表席次只差1席。（記者楊金城攝）

2025/02/15 20:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市32家基層區農會選舉今天（15日）投票，選出農會會員代表，其中後壁、北門、歸仁、楠西和台南地區農會等5家農會激戰，投票結果這5家指標農會，都由當權派贏得較多農會代表席次，但北門區、楠西區各只險贏1席、3席，續戰農會理事選舉還是很緊張。

台南市農會選舉在全市共設置481個投開票所，32家農會共選出473位農事小組長及1320位會員代表，選舉過程平順，整體投票率達46%，其中投票率最高的為楠西區農會78%、後壁區農會77%次之，北門區農會76%第三，正是選情最緊張的3家農會。

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後壁區農會總幹事林怡歆和農會理事長蕭麗姿分裂，雖然只有林怡歆1人登記候聘，但受到在野派捲土重來挑戰，雙方實力旗鼓相當；下午開票結果，45席代表，林怡歆陣營贏得26席，未來在理、監事選舉占優勢，但後壁農會理事會本屆4年前曾在投票聘任總幹事時出現選票污損「意外」，林怡歆拚連任不可大意。

北門區農會選舉原本平和，但在前總幹事洪明農因案入監服刑後，派系翻轉，選情最令人意外，洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘總幹事遭到挑戰，雙方勢均力敵；北門農會投應選31席代表，選舉結果陳柏凱陣營只贏1席，16席對15席。

楠西區農會總幹事郭富文拚連任，受到林旭星挑戰，選舉結果地方推估雙方掌握代表席次是17席對14席，郭富文贏3席。

歸仁區農會僅總幹事翁淑雲1人候聘，選舉結果她在45席代表中掌握29席，算是安全差距。台南地區農會由楊緯民、朱育孜力拚總幹事，楊緯民贏得代表席次，可望成為新任總幹事。

南市農業局指出，32家農會將陸續在24日至27日召開會員代表大會改選農會理事、監事及台南市農會代表。3月4日至10日召開理、監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事，完成第20屆基層農會改選。接下來是台南市農會選舉。

台南後壁區農會總幹事林怡歆（左）力拚連任，下午贏得農會代表後，與農會常務監事郭啟財（右）感謝農民支持。（記者楊金城攝）

台南市農業局代理局長陳仲杰（右三）由學甲區農會總幹事李曉軍（右二）陪同，巡視學甲區農會選舉。（農業局提供）

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