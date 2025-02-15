六堆祈福尖炮城600隊大戰！不只鞭炮、水球 還有棒球台灣尚勇

六堆祈福尖炮城開賽，現場鞭炮聲此起彼落。（屏東縣政府提供）

2025/02/15 20:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東六堆祈福尖炮城今天（15日）起一連兩天在內埔鄉六堆紀念公園熱鬧登場，除了深受歡迎的團體雲霄尖炮城、水球尖炮城及個人勇士競賽，今年首創棒球尖炮城，吸引鄉親、學生、遊客等600組隊伍參賽，現場鞭炮聲響徹雲霄，熱鬧又刺激。

屏東縣長周春米說，六堆祈福尖炮城往年在萬巒鄉五溝水舉辦，今年特別移師六堆紀念公園，現場除了個人與團體賽，為讓更多的親子能共同參與及了解屏東客家獨有特色，推出棒球尖炮城與多項體驗DIY遊程，期待透過每年的尖炮城活動，讓大家一起齊聚一堂，共同為客家聚落祈福。

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屏東六堆祈福活動通常於元宵節前後舉辦，祈求新的一年平安順利，這次特別在活動會場搭設「福廠」，上千名六堆學童共同創作祈福牆，布置裝置藝術光環境，恭請在地伯公進駐會場坐鎮，準備2千份客家紅粄，供民眾祈福與食福。

縣府客務處說，今年六堆祈福尖炮城活動包含棒球尖炮城、親子同樂的水球尖炮城、傳統雲霄團體尖炮城及勇士尖炮城、盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲等各項賽事，總獎金達40萬元，民眾爭相報名。

除了精彩賽事，還有可深度體驗六堆常民美食的「六堆回味我的菜」DIY體驗，有彩色粢粑、餅乾尖炮城、醃蘿蔔、豆腐乳、畫糖、甜米釀氣泡飲等，相當吸引人。此外，小龍年祈福、客庄解說員帶路、推結合屏東燈節客家燈區的客庄遊程、藝文展演及好客市集等，內容多元有創意，適合民眾走春祈福，明天（16日）還有活動。

六堆祈福尖炮城熱鬧登場，屏東縣長周春米（中）體驗棒球尖炮城。（屏東縣政府提供）

六堆祈福尖炮城15日熱鬧登場，祈求新的一年平安順利。（屏東縣政府提供）

六堆祈福尖炮城今天（15日）熱鬧開幕。（屏東縣政府提供）

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