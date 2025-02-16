提離職後被新東家通知「取消錄取」！她傻眼：還有比這更扯的嗎

女網友針對還沒入職就被提離職一事發文求助。示意圖，非新聞相關人物。（情境照）

2025/02/16 01:02

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕求職最怕遇到「錄取後又反悔」的狀況。網友在Dcard發文，表示自己收到錄取通知後才提離職，沒想到報到當天，公司竟直接通知她「職位取消」，讓她當場領了非自願離職，氣得直呼，「還有比這更扯的嗎？」

原PO 表示，當新東家確定錄取後，她便立即向公司遞辭呈，另選擇3月3日向新東家報到。沒想到，卻在報到當天收到公司通知，稱因「人事異動與公司考量」，該職位不再招募，讓她完全措手不及。

請繼續往下閱讀...

不少網友認為這種公司毫無誠信，「這種情況比求職者放鳥還沒品」、「這公司有點蝦」認為不如找家更好的公司，「三心二意， 相信決策也不會多好」，甚至有人表示，「貼出來讓大家避雷，別讓更多人踩坑！」

也有不少人分享自身經歷，「我當人資的時候，公司也這樣搞過我，Offer都發了，主管卻臨時說不要這個人，還要我收回，超幹！」、「我也遇過這種，到職前一天通知部門預算縮減，職位直接消失，超扯！」

還有網友提到，可以跟勞工局和104人力銀行申訴，「這種狀況公司需要賠償你的損失，我當時就拿了9600元賠償」，直言，「這種公司真的都不把別人的時間當時間，不待也罷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法