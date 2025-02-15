圓夢坐重機！都達國小學童訪彰化 業者+車隊30台霸氣載遊公路花園

都達國小學童試坐價值250萬元的重機，興奮作勢催油門，一旁學童也跟著高與尖叫。（記者陳冠備攝）

2025/02/15 19:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣啟德國際重機車業與印地安刺客重機車隊，去年9月原訂到南投縣仁愛鄉都達國小舉辦重機體驗公益活動，因山區大雨取消，不少賽德克族學童感到失望，大喊「好想坐重機」。都達國小今天（15日）到彰化校外教學，重機車隊當起免費接駁車，載30名學童暢遊田尾公路花園，幫孩子們圓夢。

都達國小位於1000多公尺的南投仁愛鄉山區，學生以賽德克族都達（Toda）群為主，當地偶有重機車隊旅行經過，不少學童嚮往坐在上面兜風。印地安刺客重機車隊與啟德國際重機得知，去年9月20日安排重機體驗公益活動，卻遇大雨取消。後來得知學校要舉辦校外教學，極力邀請他們到彰化，安排到啟德國際重機一起參觀、試乘百萬重機，都達國小學童興奮不已，也表演賽德克舞蹈回謝。

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都達國小校長余秀英說，感謝重機車隊願意幫小朋友們圓夢，有人得知要來坐重機，還高興得睡不著，期盼透過這次體驗活動，能給學童們正向鼓勵，知道書中自有黃金屋的道理，要成為帥氣的重機騎士就要好好讀書。

「好像變成大老闆了」，四年級學童試坐價值250萬元的美國印地安挑戰者，興奮地說，雖然只有四年級，可是坐上這輛重機，感覺好像變成大老闆了，感覺很棒，會更認真讀書，未來賺錢買一台。

印地安刺客重機車隊車友載著近30名都達國小學童，到田尾公路花園兜風。（記者陳冠備攝）

都達國小學童表演賽德克舞蹈回謝。（記者陳冠備攝）

啟德國際重機車業與印地安刺客重機車隊一起幫助南投縣仁愛鄉都達國小學童圓夢，完成重機體驗之旅。（記者陳冠備攝）

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