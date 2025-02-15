情人節系列活動「LOVE中．樂府中」 今起板橋登場

新北市府青年局推出情人節系列活動「LOVE中．樂府中」，今（15）日「府中戀舞宮」派對活動在板橋府中地區登場。（記者黃子暘攝）

2025/02/15 19:28

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府青年局推出情人節系列活動「LOVE中．樂府中」，今（15）日「府中戀舞宮」派對活動在板橋府中地區登場，副市長劉和然出席表示，希望青年朋友能藉此活動開心跳舞、聊天、認識新朋友。青年局長邱兆梅表示，明天是「府中戀舞宮」活動第2日，同樣也有熱鬧音樂演出，另有「朋友++」、「一府二路散散步」、情人節市集等系列活動接力登場。

劉和然表示，希望大家帶著輕鬆、開心的心情來認識新朋友，5月17日至30日也將有「雙北世界壯年運動會」登場，邀請大家一起為選手們加油打氣。議員黃淑君、石一佑、劉美芳也出席活動與大眾同樂。

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「府中戀舞宮」活動首日有熱鬧音樂演出，與復古搖擺舞教學，另有搖滾樂團等音樂人接力帶來表演，氣氛熱鬧；至於明天活動，青年局說，將由音樂人「公館青少年」、「打倒三明治」、「動漫派」、「Tap Radio踢踏電台」等接力演出。

青年局指出，3月8、9日還有「一府二路散散步」2大主題4場次小旅行，3月15日至16日每天下午1點由經濟發展局在府中廣場舉辦情人節市集，現場將有30攤美食與文創商品，完成「默契大考驗」活動任務有機會獲得雙人下午茶套餐、浪漫花束等，還有免費情侶串珠花及流體熊手作體驗，2月17日中午12點開放線上報名。

新北市府青年局推出情人節系列活動「LOVE中．樂府中」，今（15）日「府中戀舞宮」派對活動在板橋府中地區登場。（記者黃子暘攝）

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