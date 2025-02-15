桃園區農會改選傳變數 挑戰陣營稱掌握關鍵3席、剛好過半

桃園區農會小組長、代表投票，過程平和，但暗潮洶湧。（記者謝武雄攝）

2025/02/15 19:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市各級農會今天舉行農事小組長、會員代表選舉投票，投票率約55%，其中桃園區農會選出45位代表，現任理事長吳德富、常務監李建和、總幹事黃烱倫宣稱掌握25席代表，但另外一派宣稱其中3席在他們手上，如果這3席跑票就有掌握23席，剛好過半，也讓桃園區農會出現變數。

據悉，桃園區農會另外一派想參選三巨頭的組合，分別是理事長李承諺、常務監事陳慧娟、總幹事王宜芳，目前雙方正努力鞏固代表席次；此次共12區農會及中華民國農會中壢辦事處，會員人數約5萬人，總投票人數2萬6703人，共選出農事小組長235人，副小組長61人，會員代表517人，合計813人。

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會員代表將在月底前召開會員代表大會，選舉理事、監事及市農會會員代表，再於3月初召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事；市農會則於3月中旬召開會員代表大會，選出理、監事，於3月底由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事，最後選出三巨頭。

現任13位總幹事除八德區吳家暉、新屋區盧永才外，其餘11位都是績優總幹事；由於總幹事聘任還是要由理事會投票，未料還是要看代表、理監事選舉而定，另外理事長、常務監事只能擔任2屆8年，很多農會都是理事長、常務監事兩屆任滿後互換職務，其中，市農會部分仍以現任總幹事周宗維呼聲最高，另理事長李文正將高升全國農會理事，理事長以現任常務監事游象紀呼聲最高，此外前市議員莊玉輝從去年開始布局，預料可順利當選常務監事；八德區農會部分，常務監事邱顯國、理事長黃國書預料角色也會互換。

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