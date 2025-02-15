500組巴掌仙子家庭齊聚高雄 呼籲「別害怕被貼標籤」

園遊會中，透過各種闖關遊戲讓早產兒們進行體驗。（記者許麗娟攝）

2025/02/15 19:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣每10個新生兒就有1個是早產兒，國民健康署與早產兒基金會今（15）日在高雄立文化中心舉辦園遊會，邀請500組早產兒家庭齊聚，其中13歲的琦琦出生時僅490公克，今日爸媽帶著她一同捐出100萬元幫助其他早產兒；6歲的早產兒小柳丁則是出生時僅727公克，因有腦傷及過動問題仍持續治療中，但小柳丁媽媽則呼籲「別害怕被貼標籤」！

琦琦媽媽說，在懷孕近23週時因宮縮嚴重而住院安胎，但23週又2天琦琦就在腹中待不住早產，出生時僅490公克，比1杯手搖飲都還小，一出生就插管，被送進保溫箱，醫院甚至發出病危通知，但一路上醫院的新生兒加護病房給了很多協助，幫助琦琦對抗感染，琦琦在住院157天後才戴著氧氣罩和鼻胃管出院，如今已是國中一年級、身高164公分的健康女孩。

請繼續往下閱讀...

琦琦一家人現在搬到高雄居住，正好遇上早產兒基金會在高雄舉辦活動，為了想給予其他早產兒家庭支持，特別捐出100萬元用於添購特殊保溫箱等協助。琦琦媽媽說，早產兒家庭一定會覺得辛苦，但不要急、不要慌，會有很多單位的協助。

照護琦琦的新生兒科醫師王淑美表示，琦琦是她接生過體重最輕的早產兒，但她出生時活力很好，幸運的是沒有視網膜剝離或腦出血、腦麻等早產常見的併發症，後續雖有開放性動脈導管需要開刀，但出院後未因媽媽照顧得很好，也沒有因感染問題再住院，也呼籲早產兒家庭「相信專業、不要慌」。

早產兒小柳丁則是在25週又6天出生，體重僅727公克，媽媽表示，小柳丁有輕微腦傷的後遺症，1歲2個月時因還不會走路，開始做物理治療，1歲4個月才敢放手走路，另因2歲時還不會講話，上了語言治療課4個月後就會開口說話，目前小柳丁已上國小一年級，因有過動症，加上有輕微低張力容易跌倒，肌肉功能只恢復到生活功能正常，仍持續治療中。

小柳丁媽媽以過來人身分表示，早產兒家庭別想太多，要聽醫生說的話，該復健就復健，要拿特殊生的證明就拿，政府有很多的資源可以協助，像小柳丁現在雖然過動，但在資源班有專業老師幫助，不要怕被貼標籤、及早治療！

早產兒基金會指出，早產兒之中，有1.07%是小於1500公克的極低出生體重早產兒，這些極低出生體重的孩子中，有3成在矯正年齡2歲時有中至重度的神經發展異常，且對於孩子的未來學習能力及行為表現產生影響，出院後的定期追蹤檢查可以提早介入，讓孩子進入早期療育，將可降低他們的失能率。

國健署自2022年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，與全國81家醫院共同合作，將醫院的高品質照護延伸到早產兒矯正年齡滿2歲，期盼每個早產兒都能健康快樂成長。

國健署與早產兒基金會今（15）日在高雄立文化中心舉辦園遊會，邀請大高雄500組巴掌仙子回娘家聚會。（記者許麗娟攝）

早產兒琦琦（中）出生時僅490公克，如今是健康國一小女生，爸媽感念琦琦出生時獲得各方的協助，特別捐出100萬元協助早產兒基金會幫助更多巴掌仙子能順利成長。（記者許麗娟攝）

早產兒琦琦的媽媽秀出琦琦出生時僅490公克，插管住在特殊保溫箱時的狀況。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法