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    假日去哪玩？來屏東深入淺山 「山村市集」連2週末登場

    屏東智慧農業學校內也推出特展。（記者羅欣貞攝）

    屏東智慧農業學校內也推出特展。（記者羅欣貞攝）

    2025/02/14 18:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕假日去哪玩？為促進山村永續發展，串聯綠色經濟與國土生態保育，林業及自然保育署屏東分署與屏東縣政府勞動暨青年發展處合作，舉辦「深入淺山．山村市集」，今天（15日）和明天（16日），以及22日、23日連續兩個週六、日，上午10點至下午4點，在屏縣高樹鄉的屏東智慧農業學校熱鬧登場。

    山村市集今天（15日）開幕；屏縣府勞青處長李雨蓁表示，縣府連續3年在高樹鄉沿山公路旁打造鳳梨彩帽地景藝術，突顯生態保育議題，今年主角是食蛇龜，邀請林業保育署屏東分署一起舉辦生態保育展覽及市集，期待未來可以繼續合作，完成保育類12生肖的地景藝術，共同傳承文化、生態及保育，讓台灣這塊土地變得更美好。

    林業保育署屏東分署分署長楊瑞芬指出，山村市集是以地方生產、生態保育、文化連結為核心理念，匯集30個來自淺山地區的友善耕作小農、部落與在地工坊，更有深耕地方多年、長期執行生態保育工作進而發展出具有生態保育意識的地方產業，帶來富有地方特色的農產品、手工藝與環境友善商品。盼透過友善農業、社區合作與公私協力，探索綠色經濟與土地關係的多元可能。

    活動不但有市集，也打造生態、文化與地方產業對話的平台，透過展覽、講座與手作體驗，帶領參加民眾重新思考土地與環境的關係；其中系列生態講座，邀請國立屏東科技大學老師陳添喜介紹不吃蛇的「呷蛇龜」、國立嘉義大學老師蔡若詩介紹草鴞、東峰生態工作室老師李政璋漫談屏東陸蟹、高雄野鳥學會老師陳柏豪介紹串出環島濕地項鍊的水雉、台灣紫斑蝶學會老師廖金山介紹冬天的紫蝶幽谷。

    配合市集活動，也在智農學校推出「深入淺山國土綠網特展」，呈現推動國土生態保育綠色網絡建置計畫發展歷程與成果，包含農田、溪流、濕地到森林，如何透過生態廊道串聯自然棲地的保全、復育及營造，來支持食蛇龜、穿山甲、水雉、草鴞、陸蟹等物種的生存；也呈現濕地、農業與生物多樣性保育的案例，帶領大眾理解如何在經濟發展與生態保育間取得平衡。展期至3月30日，假日有專人導覽，2月18日起每個平日也有志工老師現場駐點導覽，歡迎機關學校預約。

    深入淺山山村市集今天開幕，連續兩個週六、週日登場。（記者羅欣貞攝）

    深入淺山山村市集今天開幕，連續兩個週六、週日登場。（記者羅欣貞攝）

    山村市集匯聚30個來自淺山地區的友善耕作小農、部落與在地工坊。（記者羅欣貞攝）

    山村市集匯聚30個來自淺山地區的友善耕作小農、部落與在地工坊。（記者羅欣貞攝）

    山村市集首日吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

    山村市集首日吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

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