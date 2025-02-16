夫妻因房貸負擔比例吵翻 網友認「這1事」是關鍵

網友針對夫妻房貸分配比例發問，引發討論。示意圖，非新聞人物。（情境照）

2025/02/16 00:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夫妻間金錢分配往往是爭執的導火線。網友在Dcard發文抱怨，原本他與老婆談好房貸負擔7:3，但對方換了高薪工作後卻拒絕調整分配比例，讓他覺得不被體諒，於是發文尋求網友意見。網友多認為，看房子登記在誰名下，多出一點錢才合理。

貼文中原PO表示，自己月薪7萬多，老婆原本4萬，所以房貸負擔7:3。後來老婆換了新工作，薪水提升至6萬，還從長輩那邊繼承200多萬現金，存款變得比他還多，因此他希望重新分配房貸負擔比例，不料對方卻大怒拒絕，認為「賺得多是自己努力來的」，而且遺產與老公無關，甚至回嗆，「當初生小孩也沒跟你計較，如果請代理孕母要五六百萬，現在還計較這點錢實在太小氣」。

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對此，網友意見分歧，認為「看房子是婚前買還婚後買，婚前買+（登記）你的名字，她出三成已經是天使了」。也有網友提出疑問，「婚後還要AA？女生生小孩還要算錢？說真的，這樣你們幹嘛結婚？」

有網友則認為調整負擔比例很合理，支持原PO，「收入提高，出多一點不是很正常嗎？」、「不想改房貸比例，那至少該多出生活費或小孩學費吧。」但另一派則認為老婆沒錯，「人家繼承遺產關你屁事，當老公不會多賺點錢嗎？」

有網友也給出實際建議，「賣掉房子，賺的7:3分掉，再買一間新的，看她想幾比幾」甚至還有人直接勸離婚，「離了吧，這種只想享受好處的婚姻，沒必要繼續」、「會拿生小孩出來說嘴，卻不願意共同承擔經濟壓力，這叫父權紅利吃好吃滿」或搞笑表示，「每日恐婚（1/1）。」

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