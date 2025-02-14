台東縣基層農會347人搶276席會員代表 當選名單出爐

台東地區農會總幹事李建通取得連任優勢。（記者黃明堂攝）

2025/02/14 17:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣各基層農會代表選舉於今（15）日在各個農會農事小組投票所舉行，縣政府農業處表示，全縣8個基層農會，共有347位會員登記參選，選出276位農會代表。

農業處表示，恭喜276位當選代表的農民，依據規定，自即日起15天內，各農會將各自召開會員代表大會，會中將選出理、監事，並於3月4日到7日期間，召開理監事會議，選出理事長及常務監事，並完成聘任總幹事，屆時基層農會整個屆次改選才算完成。

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今天全縣各鄉鎮、地區農會投開票結果，當選的代表如下：

台東地區農會：施東成、廖益鋒、詹文尨、邱慶河、潘育芬、柳碧鴻、胡慶輝、林建凱、李忠英、賴文吉、陳慶全、劉明德、劉致宏、楊承鏞、羅重元、陳國昌、林全彥、林奕宏、羅輪富、陳慶龍、羅達京、王景昌、謝宗憲、吳永財、邱慶華、黃建和、陳致延、陳汶鑫、趙豐民、王奕閔、李養龍、莊政雄、蕭振皓、楊招信、李照德、黃文明、羅再銘、曾金仁、郭文義、楊才松、詹明揚、謝奇穎、胡進德、許舜斌、林為德共45位。

太麻里地區農會：黃順德、廖東明、洪昶崴、林杉主、陳建融、潘綉玉、郭文星、洪周武、詹進麟、林興隆、楊春未、林俊宏、羅惠敏、邱瑞堂、賴美連、許來助、洪偉鐘、黃細坤、黃玄忠、林金福、陳清朗、馮源山、邱陳天雲、宋修文、左義光、吳朝宗、高美鳳、莊福成、羅忠輝、劉宥荃、黃萬吉、高春花、潘振義、陳金安、林成忠、廖紹安、陳進財、吉樂傘．比亞、黃福榮、董進興、鄭皓菁、盧琴華、鄭誠、葉光明、孫國志共45位。

鹿野地區農會：涂龍水、曹原彰、陳日炎、蔡登源、黃玉蘭、林重吉、戴麗玉、陳振川、張華桂、劉張裕明、黃正權、陳偉昇、林俊宏、李春生、李鐵強、林振德、陳春發、林貴英、涂勝喜、黃點、簡瑞榮、徐榜駿、吳慶輝、廖城輝、李春琦、王勇生、温源田、胡鴻源、邱貴春、邱仁雄、余進坤共31位。

關山鎮農會：王萬涼、范呈豪、羅金榮、莊炘原、周敏偉、廖均中、黃國卿、萬榮圻、呂文龍、王祥豫、廖貴文、彭東輝、黃忠雄、顏府駐、古聰壽、林大順、陳宏淳、吳慶郎、潘萬義、王朝琴、蔡新榮、許清木、吳諸昌、張明山、羅偉壽、彭武麟、李娜靜、王永振、胡清雲、余馬提、曾金生共31位。

池上鄉農會：林文雄、江海飛、吳進富、吳介誠、陳德安、吳明哲、林煥恭、顏廷材、楊正鵬、林金樺、謝壽星、莊俊傑、陳文德、莊國華、黃肇倫、黃瑋祥、張代華、黃銘雀、徐良坤、彭振盛、林金源、李業榮、吳忠賢、魏紋書、羅士興、官聲燐、劉東良、潘旭瑞、張壯鑑、張榮發、陳文明共31位。

東河鄉農會：陳榮明、陳源德、李世民、古林美玲、沈文華、高文良、顏世偉、廖慧華、莊龍村、林憲身、康忠永、謝進德、林錦賜、林寶吉、吳金瑛、林貴賢、李忠義、黃新泉、李秀香、沈炳富、張徐郎、張高雄、張財福、江清霖、張永鎮、余李月、胡天香、徐秋貴、陳又銘、曾培誠、邱仙增共31位。

成功鎮農會：洪進榮、黃泰裕、劉秋豐、黃錦明、邱新文、曾進發、曾天義、吳泰山、吳春福、吳夢雲、張喜克、王良田、何宗隆、宋來安、曾秀玲、蔡秀花、蘇麗玲、鄭志傑、羅金福、潘朝榮、陳水金、林美玲、廖奕萬、陳國泰、徐玉美、李那姻、劉再盛、陳建志、朱清順、楊進福、黃文明共31位。

長濱鄉農會：陳明道、蔡振貴、萬金貴、文玉英、張進學、賴春貴、莊欽驛、邱金枝、陳鵬光、張美英、潘建志、何金蓮、盧文鋒、潘金枝、田雪蓉、林英妹、李富權、陳得賢、張清福、林修正、郭志辰、劉威麟、陳秋美、潘新福、夏秀英、吳忠義、高原德、王淑珍、張秋妹、黃秀英、高春雄共31位。

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