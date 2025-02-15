非一次性用品！旅館卻不提供「1備品」惹議 網怨：誰會自己帶

元旦起，旅宿業不能提供「一次性用品」，有業者連紙拖鞋都不供應。（資料照）

2025/02/15 23:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕環境部推動的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」今年元旦正式上路，旅宿業者不能主動提供一次性備品，違者最高可處6000元罰款。但有網友抱怨，最困擾的不是沒有牙刷，而是「這1項備品」。

網友在PTT八卦板以「去住旅館沒有室內拖？」為題發文說，「我就問誰去住飯店會自己帶室內拖。」他批評，「整個莫名其妙欸，台灣的旅遊政策整個不符合人性對吧？」

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網友們看了紛紛留言，「我的經驗就是今年住三間，三間都沒提供」、「這跟政策無關，紙拖鞋本來就不是環保一次性備品」、「以後國旅就是要把全家當隨身帶著」、「說要配合政策又沒降價的，根本是在吃消費者豆腐」。

也有網友說，「住旅館都會帶拖鞋，吃消夜吃早餐方便」、「我會耶！我習慣用自己的東西，大小剛好，而且感覺也比較舒適」、「我會，因為腳太大，飯店提供的都穿不下」、「去美國飯店基本上沒盥洗用具，只有咖啡機」等不同意見，造成熱議。

環境部資源循環署說明，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」公告的個人衛生用品包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽，並不包含一次性拖鞋。

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