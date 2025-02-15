為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    非一次性用品！旅館卻不提供「1備品」惹議 網怨：誰會自己帶

    元旦起，旅宿業不能提供「一次性用品」，有業者連紙拖鞋都不供應。（資料照）

    元旦起，旅宿業不能提供「一次性用品」，有業者連紙拖鞋都不供應。（資料照）

    2025/02/15 23:02

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕環境部推動的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」今年元旦正式上路，旅宿業者不能主動提供一次性備品，違者最高可處6000元罰款。但有網友抱怨，最困擾的不是沒有牙刷，而是「這1項備品」。

    網友在PTT八卦板以「去住旅館沒有室內拖？」為題發文說，「我就問誰去住飯店會自己帶室內拖。」他批評，「整個莫名其妙欸，台灣的旅遊政策整個不符合人性對吧？」

    網友們看了紛紛留言，「我的經驗就是今年住三間，三間都沒提供」、「這跟政策無關，紙拖鞋本來就不是環保一次性備品」、「以後國旅就是要把全家當隨身帶著」、「說要配合政策又沒降價的，根本是在吃消費者豆腐」。

    也有網友說，「住旅館都會帶拖鞋，吃消夜吃早餐方便」、「我會耶！我習慣用自己的東西，大小剛好，而且感覺也比較舒適」、「我會，因為腳太大，飯店提供的都穿不下」、「去美國飯店基本上沒盥洗用具，只有咖啡機」等不同意見，造成熱議。

    環境部資源循環署說明，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」公告的個人衛生用品包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽，並不包含一次性拖鞋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播