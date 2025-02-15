八八風災重創15年華麗轉身》向山致敬 屏東舊泰武國小成山林教育中心

舊泰武國小遠眺對面即是大武山，美景令人驚艷。（記者陳彥廷攝）

2025/02/15 18:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在2009年8月8日的「莫拉克風災」強雨襲來，造成全台多座山區崩坍，屏東泰武鄉的泰武國小操場前的護堤也是全面崩坍，景象驚人，屏東縣政府基於向山致敬，將該處設計為全國首個「山林教育中心」，今天正式開幕。縣長周春米說，北大武山是排灣族聖山，將透過一系列教育課程的規劃，讓鄉親能夠親近山林、守護山林資源，並促進各年齡層同好間的交流，成為啟蒙教育與傳承的起點。

今天啟用典禮上縣長周春米、原住民族委員會主委曾智勇及鄉長潘明福及各界代表皆共同出席，就為恭逢這座美麗的國小在舊地以不同的面貌重生，眾人先是揭牌，再於入口處種下八重櫻，接著周春米視察會議空間、視聽教室、戶外體驗區，平時較少有機會接觸這類山林活動她是大讚設計巧思及課程的精彩度，相當有信心未來能成為全國學童向山致敬的基地。

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周春米說表示，北大武山除了是台灣五嶽之一，更是排灣族及魯凱族的聖山，特別謝謝前縣長潘孟安在任期內，推動舊泰武國小進行重新整修計畫，如今山林教育中心成功華麗轉身，成為全國山友們進入北大武山的重要入口外，更期待讓更多山友能夠親近大自然，享受山林之美。

周春米指出，泰武鄉不僅是咖啡產業及休憩觀光的重要據點，也是每年舉辦大武山成年禮的核心場域，為加強各項措施營造更好登山環境，目前已責成縣府秘書長楊慶哲協助泰武鄉公所，將登山口停車場與公廁再加強管理，未來山林教育中心將辦理許多課程並串聯185縣道沿山部落，成為進入北大武山的重要文化與教育基地，歡迎全國的山林同好們一起來參與。

縣府原民處表示，大武山山林教育服務有戶外安全教育探索、登山安全訓練、山林教育研討等課程，亦同時規劃BLS初級救護證照、丙級樹攀及丙級溯溪證照課程，培養山野活動各項基本技能、提升山域知識與能力、增強山難預防的觀念，更重要是訓練自救及救人的專業技術與知能。

原民處強調，未來期待透過大武山山林教育服務中心的啟用及一系列教育課程的規劃，讓山林回到民眾的日常生活，以具備判斷風險、愛護大自然的心，共同為這片山林的未來貢獻力量。更多活動可搜尋「屏東縣大武山山林教育服務中心」臉書粉絲專頁。

舊泰武國小搖身一變成為屏東縣大武山山林教育服務中心。（記者陳彥廷攝）

舊泰武國小歷經莫拉克颱風催殘，如今整修成為全國首個山林教育服務中心。（記者陳彥廷攝）

周春米（右）視察山林教育服務中心設備。（記者陳彥廷攝）

曾智勇（右）和周春米還植下八重櫻。（記者陳彥廷攝）

泰武國小古謠隊除了表演還很驚艷舊的校舍的新功能。（記者陳彥廷攝）

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