高空煙火引發農損、垃圾爭議 鹿耳門聖母廟4聲明澄清

正統鹿耳門聖母廟「高空煙火秀」每年都吸引不少攝影同好前來拍攝。（鹿耳門聖母廟提供）

2025/02/15 17:56

〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟每年舉辦「花火迎春系列活動」，吸引數10萬人朝聖，今年更爆量逾70萬人參與。被質疑造成農損及製造垃圾等問題，廟方今日提出4點聲明澄清。

鹿耳門聖母廟元宵高空煙火秀湧入70萬人潮，民眾抱怨散場時被塞爆，堵逾3小時才能離開，就連台南市長黃偉哲也塞在車陣當中；此外，有遊客衝入蔥田的警戒線，將農民辛苦栽種的紅蔥頭踏壞。

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聖母廟澄清表示，於活動前已與周邊地主及農民協調，並承諾如有農損發生，可聯繫本廟進行協調補償；也在此重申，若農民因活動導致農損，均可依協調機制聯繫本廟處理，絕不卸責任。

此外，活動前，即與台南市政府民政局、交通局、警察局、文化局、消防局、環保局、市立醫院等單位積極協調，規劃交通管制、人潮疏散、安全醫療及環境整理，盡可能將影響降至最低。然今年參與人數暴增，導致交通疏散成效未達預期。廟方將積極檢討改進，以提升活動整體規劃。

針對周邊環境因人潮聚集產生大量垃圾，亦立即動員環保局及志工團體進行垃圾清運與環境整理，並在最短時間內恢復廟前廣場及周邊整潔。強調，未來持續與環保局合作，落實活動後環境復原，讓民俗文化與環境保護能夠共存發展。

台南土城正統鹿耳門聖母廟舉辦元宵高空火秀，被質疑造成農損、垃圾、交通等問題，廟方公布聲明澄清。（土城正統鹿耳門聖母廟提供）

台南土城正統鹿耳門聖母廟舉辦元宵高空火秀，被質疑造成農損、垃圾、交通等問題，廟方公布聲明澄清。（土城正統鹿耳門聖母廟提供）

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