860株櫻花樹下看表演嘗美食 新竹市賞花季登場

新竹市賞花季登場，市民在新竹公園櫻花樹下看表演嘗美食，並穿著日本和服拍照。（記者洪美秀攝）

2025/02/15 18:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025新竹市賞花季今天在新竹公園舉行，超過800株櫻花樹搭配新竹公園內日式建築與庭園，將公園妝點成浪漫粉色花海的和風景點。不少市民穿著日本和服在櫻花樹下拍照及野餐，且邊看街頭藝人表演，感受春天櫻花浪漫氛圍。

新竹公園內860株櫻花每年會在2-3月盛開，每每吸引大批遊客賞櫻拍照。今年賞花季恰逢情人節後，滿滿的粉色櫻花搭配「湖畔料亭」等日式建築，讓民眾不用出國就可感受宛如日本的賞櫻氛圍。

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目前櫻花已開約8成，預計綻放到3月中，歡迎全國遊客把握周末好天氣，攜手心愛的人來新竹公園春遊賞櫻，野餐、品美食、看表演，共同創造幸福浪漫的美好回憶。

新竹公園內種植河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多種櫻花樹，花況良好，民眾賞花可搭乘免費觀光巴士進行古城巡禮，造訪東門市場、美術館、動物園、玻璃工藝博物館等知名景點。

城銷處表示，「花見新竹 和風賞花祭」活動除欣賞櫻花美景與品嚐市集美食，現場也有限定賞櫻市集，匯聚各式結合櫻花元素的商品。今天及明天每天下午2點到5點，舞台也有奇幻魔術、折氣球、雜耍特技、音樂演出，並有「新竹市特派員—皮卡」拍照打卡活動，成功挑戰的民眾可獲得植栽紀念品（每日限量500份）。

市民感受暖暖的春天浪漫氣息。（記者洪美秀攝）

不少市民在新竹公園櫻花樹下看表演嘗美食。（記者洪美秀攝）

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