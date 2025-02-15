竹市農會改選結果出爐 前總幹事鍾祥銘回鍋挑戰理事長

新竹市農會改選結果出爐，前總幹事鍾祥銘回鍋當選會員代表，爭取支持挑戰理事長一職。（記者洪美秀攝）

2025/02/15 17:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市農會改選今天舉行，共選出34名農事小組長、44位會員代表，投票率為41.79%，預計2月24日召開會員代表大會，並進行理事監改選。而農會前總幹事鍾祥銘此次回鍋參選，順利當選會員代表，劍指理事長一職。而現任理事長郭瑞誠在前理事長陳勝賢支持下爭取連任，同樣實力雄厚。

市府產業發展處表示，新竹市農會第11屆改選會員核定選舉人數為2946人，依據《農會選舉罷免辦法》規定，今天已選出34位農事小組長及44位會員代表，採分區投票方式辦理。今天投票人數1231人，投票率41.79%。依規定，農會的選舉事務由各該農會辦理，並由各級主管機關指導。農會選任人員每4年改選一次。

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據了解，新竹市農會向來是國民黨的樁腳大本營，歷任理事長及總幹事也以國民黨體系為主，但在政黨輪替後，民進黨也與農會派系及各農事小組長和會員代表友好，關係也轉趨良好，但並無明顯政黨介入或農會各派系鬥爭情形。

此次，前總幹事鍾祥銘退休後選擇回鍋參選會員代表，並提出多項農友福利政見，來勢洶匈想爭取理事及理事長一職，且要挑戰現任理事長郭瑞誠競選連任，都讓竹市農會改選出現難得一見的激烈狀況，鍾祥銘能否獲過半會員代表支持，順利當選理事及拿下理事長一職，24日的會員代表大會就會揭曉。

新竹市農會改選結果出爐，今天共選出34席農事小組長及44席會員代表，投票過程順利。（新竹市府提供）

新竹市農會改選結果出爐，今天共選出34席農事小組長及44席會員代表，投票過程順利。（新竹市府提供）（記者洪美秀攝）

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