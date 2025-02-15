為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市農會改選結果出爐 前總幹事鍾祥銘回鍋挑戰理事長

    新竹市農會改選結果出爐，前總幹事鍾祥銘回鍋當選會員代表，爭取支持挑戰理事長一職。（記者洪美秀攝）

    新竹市農會改選結果出爐，前總幹事鍾祥銘回鍋當選會員代表，爭取支持挑戰理事長一職。（記者洪美秀攝）

    2025/02/15 17:27

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市農會改選今天舉行，共選出34名農事小組長、44位會員代表，投票率為41.79%，預計2月24日召開會員代表大會，並進行理事監改選。而農會前總幹事鍾祥銘此次回鍋參選，順利當選會員代表，劍指理事長一職。而現任理事長郭瑞誠在前理事長陳勝賢支持下爭取連任，同樣實力雄厚。

    市府產業發展處表示，新竹市農會第11屆改選會員核定選舉人數為2946人，依據《農會選舉罷免辦法》規定，今天已選出34位農事小組長及44位會員代表，採分區投票方式辦理。今天投票人數1231人，投票率41.79%。依規定，農會的選舉事務由各該農會辦理，並由各級主管機關指導。農會選任人員每4年改選一次。

    據了解，新竹市農會向來是國民黨的樁腳大本營，歷任理事長及總幹事也以國民黨體系為主，但在政黨輪替後，民進黨也與農會派系及各農事小組長和會員代表友好，關係也轉趨良好，但並無明顯政黨介入或農會各派系鬥爭情形。

    此次，前總幹事鍾祥銘退休後選擇回鍋參選會員代表，並提出多項農友福利政見，來勢洶匈想爭取理事及理事長一職，且要挑戰現任理事長郭瑞誠競選連任，都讓竹市農會改選出現難得一見的激烈狀況，鍾祥銘能否獲過半會員代表支持，順利當選理事及拿下理事長一職，24日的會員代表大會就會揭曉。

    新竹市農會改選結果出爐，今天共選出34席農事小組長及44席會員代表，投票過程順利。（新竹市府提供）

    新竹市農會改選結果出爐，今天共選出34席農事小組長及44席會員代表，投票過程順利。（新竹市府提供）

    新竹市農會改選結果出爐，今天共選出34席農事小組長及44席會員代表，投票過程順利。（新竹市府提供）（記者洪美秀攝）

    新竹市農會改選結果出爐，今天共選出34席農事小組長及44席會員代表，投票過程順利。（新竹市府提供）（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播