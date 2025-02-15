欠過年！新北國小課輔老師控欠薪2月 教育局致歉承諾檢討

民進黨籍新北市議員鄭宇恩痛批，教育局以承辦人員異動為由，延宕發薪日程，呼籲應立即檢討發薪程序。（記者羅國嘉攝）

2025/02/15 17:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市某國小課後輔導班老師陳情，指學校已積欠去年12月至今年1月薪資，讓他沒有薪水過年。市議員鄭宇恩痛批，教育局以承辦人員異動為由，延宕發薪日程，呼籲應立即檢討發薪程序，勿再損害教師受薪權益；教育局深表歉意並表示，已在13日核定補助經費，也已檢討、督導經費核定流程。

據當事輔導老師透露，學校已積欠去年至今兩個月的薪水，中間還隔一個過年，在職場上沒有公司行號會積欠員工薪水過年，沒想到公部門教育機構會有積欠薪水問題。直到向議員反應後，教育局才趕緊核發薪水，顯示行政流程有問題。

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鄭宇恩指出，學校課後輔導班經費組成來自於學生自費、中央對弱勢兒童補助，及自費差額由教育局撥補，由於學校要等到所有經費到位，才會核發薪資給課後老師，所以會有延遲發薪的情況。她要求教育局應改善發薪流程，因教師的薪資是可在月底清楚結算，教育局應先墊付，通函讓學校先發放，勿讓輔導老師苦等薪水；也發現關於幼兒園的延長照顧服務經費也來自中央，也有學校尚未拿到經費情形，質疑實情並不單純。

鄭宇恩表示，課後班、幼兒園延長照顧服務經費組成，都來自中央補助經費，現正值中央預算尚未送出立法院，盼所有立法委員支持中央總預算，讓教育經費得以落實，才不會有核發期程落差、墊付轉正的問題出現，才得以保障輔導教師的權益。

教育局長張明文回應，課後照顧經費以使用者付費為原則，由學校依課照老師實際授課情形按月發放鐘點費，9成5以上學校皆已於過年前完成薪資發放。另補助各校辦理兒童課後照顧弱勢學生費用，該費用為教育部撥款後，由市府分期撥付予各校。因極少數零星學校會等待核定補助後，才統一辦理一次性鐘點費發放，導致零星課照老師未能按月領取鐘點費。

張明文表示，教育部補助經費撥款均如期辦理，教育局接獲撥款後，也如期執行撥付給各校，此次1月份因教育局人員異動，加上適逢過年以致作業延宕，發生撥款延遲的偶發狀況，已經在13日核定補助經費。

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