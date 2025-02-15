進口乳品不能亂叫「鮮」乳 新規最快月底重新預告或直接生效

食藥署指出，行政院已指示保存期14天（含）內的乳品才能掛上「鮮」乳標示，後續行政作業約需1至2週，待行政程序完備後就會正式公告。（資料照）

2025/02/15 16:42

〔記者邱芷柔／台北報導〕紐西蘭液態乳今年起可零關稅輸台，行政院日前拍板，只有保存期14天（含）內的乳品才能掛上「鮮」乳標示，國內酪農盼新規能儘速公告，保障國產鮮乳。食藥署今（15日）說，修正草案正依行政院指示辦理，行政作業約需1至2週，待行政程序完備後就會正式公告。

進口乳品的保存期限最長可達90天，是國產鮮乳的6倍，為了避免消費者混淆，國內酪農多希望進口乳品應標示為「長效乳」，不要帶有「鮮」字。不過去年6月5日衛福部食藥署曾預告修正草案，規定保存期超過30天的乳品應標示為「長效鮮乳」等，引發國內業者不滿。

請繼續往下閱讀...

在中華民國乳業協會與酪農業者持續爭取下，行政院日前明確指示，各部會研議將標示「鮮」乳的保存期限限制為14天（含）內；由於更換包裝需時約3個月，國內業者期待新規能儘快上路，以保障國產乳品。

食藥署代理署長林金富說，衛福部在2月12日接獲行政院指示，保存期限14天（含）以下的乳品才能標示為「鮮」乳，已有跨部會共識，衛福部也啟動後續行政作業，針對「鮮乳、保久乳、調味乳、乳飲品及乳粉品名及標示規定」修正草案，包含修正預公告內容、彙整相關意見並依程序簽辦，預計約需1至2週，新規採重新預告或直接公告生效，會在適當時機對外說明。

林金富也指出，衛福部與農業部自今年1月起推動連鎖飲料業者試辦計畫，鼓勵業者標示現調飲料所使用的液態乳品種類與產地，積極推廣國產鮮乳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法