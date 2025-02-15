雄中校友會當大廚捐「知識佳餚」 提點家扶孩子讀書、升學妙方

雄中校友會今日化身大廚端出知識佳餚，捐贈參考書給家扶中心孩子，圖前排左起依序為雄中75級校友李芳遠、家扶孩子阿陞、 雄中校友總會理事長劉仁義、家扶孩子小妤、雄中75級校友張簡永祥、家扶孩子昊昊。（記者黃政嘉攝）

2025/02/15 16:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕高雄中學校友會與家扶基金會共同辦理「拔尖計畫」贈書列車，今天於桃園市中壢區新百王餐廳舉辦「知識料理上菜」全國家扶贈書儀式，共762名孩子申請參考書籍5524本，由雄中校友會支出費用，校友們在活動儀式化身大廚，端出知識佳餚，並提供讀書方法建議，幫助家扶孩子在學業上取得更多機會，展現社會關懷與愛心。

桃園家扶中心的小妤與昊昊兩人皆為國三生，自112學年申請參考書，小妤分享，原本在課業學習上感到較無力，缺乏學習方向，後來有參考書協助後，自己在學習上能掌握到重點，成績也明顯進步，面對會考挑戰。同為國三生的昊昊也提及，因家庭狀況難有相關學習資源，參考書如同及時雨，增添自己在學習路上的競爭力，國三階段更有信心向市立高中邁進。

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桃園家扶中心主任張伏杉說，感謝高雄中學校友會對家扶孩子的關懷，贈書計畫是針對積極升學傾向用功型的家扶孩子，客製化他們所需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期有2400元選書費用，幫助經濟較弱勢的家庭孩子們，更有方向地準備升學考試。

張伏杉表示，家扶贈書活動是自2018年，由雄中75級同學會首次與南高雄家扶中心合作，舉辦贈書會給家扶的孩子，過程中獲雄中各級同學會以及台南的雄中校友團體支持，贈書範圍逐步擴大到全國家扶贈書，今年贈書活動邁入第7個學年，累積贈書6060位學生，逾4.7萬本參考書。

贈書儀式上，雄中校友總會理事長劉仁義為國中生端出第1道料理「國英數自社五福佐五蔬躍金榜」，劉仁義表示，升學首道關卡就是國中教育會考，國中階段強調5科均衡發展，都是會考成績的計分科目，科科等值不可偏廢，平時用功讀書時也要注意均衡飲食，腦力體力兼顧才能在會考時脫穎而出。

雄中75級校友李芳遠為高中生端出第2道料理「國英閱讀寫作龍鳳呈祥雙拼」，李芳遠分享升學第2道關卡就是高中學測，其中，國文與英文更是學測重點科目，108課綱的核心趨勢強調「素養導向」，試題的題意考驗學生閱讀理解能力，因此平常就要培養良好的閱讀習慣，而國文、英文的實力養成更非一蹴可幾，因此建議各同學從小就要注重閱讀與寫作的培養。

負責籌辦贈書活動的雄中75級校友張簡永祥端出第3道料理「漢方調理知識配方」，張簡永祥表示，自己從事補教業及教學逾34年，見證各階段升學制度的沿革，以及培育自身3個小孩升上頂大的經驗，這次贈書為全國家扶孩子編寫1本實用的升學寶典手冊，包含建立良好讀書方法與習慣方法，像是顧好每次段考的前提下，設定目標，規律作息，排定讀書計畫，減少社群，勤做題目，不懂就問，以及各式升學能力的培養、各階段升學制度的說明與建議，以及高中學習歷程檔案的準備等內容，為家扶孩子在升學之路豎立一盞明燈，指引方向。

高雄中學校友會與家扶基金會共同辦理「拔尖計畫」贈書列車，今天於桃園市中壢區舉辦「知識料理上菜」全國家扶贈書儀式。（桃園家扶中心提供）

家扶基金會社資處主任吳彥明（左）回贈感謝狀給高雄中學校友總會理事長劉仁義（右）。（桃園家扶中心提供）

桃園家扶中心主任張伏杉（左）回贈感謝狀給雄中75級校友李芳遠（右）。（桃園家扶中心提供）

家扶孩子阿陞（左）回贈手作感謝卡給雄中75級校友張簡永祥（右）。（桃園家扶中心提供）

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