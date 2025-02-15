為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    奧萬大緋寒櫻大爆發！週六日門票10元 浪漫賞花野餐聽音樂會

    奧萬大週六日舉辦櫻花樹下音槃會，遊客可借野餐墊在樹下賞櫻聽音樂，工作人員也用櫻花落英排成愛心，氣氛浪漫。（林保署南投分署提供）

    奧萬大週六日舉辦櫻花樹下音槃會，遊客可借野餐墊在樹下賞櫻聽音樂，工作人員也用櫻花落英排成愛心，氣氛浪漫。（林保署南投分署提供）

    2025/02/15 16:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕奧萬大國家森林遊樂區種了上千株櫻花樹，緋寒櫻本週大爆發，林保署南投分署週六、日舉辦「春櫻傳情音樂會」，祭出門票10元優惠，提供野餐墊，今天豔陽高照，遊客大讚櫻花美氣氛佳。

    奧萬大國家森林遊樂區陽光耀眼，緋寒櫻在陽光照射下更加豔麗，園區人員在音樂會現場以櫻花落英浪漫排成愛心圖樣，遊客在愛心陪伴下，全家人邊聽音樂邊賞花野餐。

    林保署南投分署說，今、明兩天音樂會從上午10點30分持續到下午3點，薩克斯風、長笛、口琴等演奏團體現場演出，園區還有適合親子參與的森林種子飾品手作DIY，讓大人和小朋友運用種子、落葉或樹枝等森林素材，全家一起動手製作充滿自然意趣的飾品。

    南投分署說，目前是緋寒櫻盛開，八重櫻則含苞或少部分初綻，預估228假期應可一睹八重櫻的丰采。至於白色的霧社櫻就要等到3月份，才有機會觀賞。

    奧萬大舉辦「春櫻傳情音樂會」，演奏團體在貓頭鷹竹編和櫻花盛開美景陪卉下表演。（林保署南投分署提供）

    奧萬大舉辦「春櫻傳情音樂會」，演奏團體在貓頭鷹竹編和櫻花盛開美景陪卉下表演。（林保署南投分署提供）

    奧萬大緋寒櫻盛開。（林保署南投分署提供）

    奧萬大緋寒櫻盛開。（林保署南投分署提供）

    奧萬大國家森林遊樂區這兩天有櫻花樹下音樂會，另也規劃親子森林種子飾品手作DIY。（林管署南投分署提供）

    奧萬大國家森林遊樂區這兩天有櫻花樹下音樂會，另也規劃親子森林種子飾品手作DIY。（林管署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播