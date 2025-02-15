奧萬大緋寒櫻大爆發！週六日門票10元 浪漫賞花野餐聽音樂會

奧萬大週六日舉辦櫻花樹下音槃會，遊客可借野餐墊在樹下賞櫻聽音樂，工作人員也用櫻花落英排成愛心，氣氛浪漫。（林保署南投分署提供）

2025/02/15 16:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕奧萬大國家森林遊樂區種了上千株櫻花樹，緋寒櫻本週大爆發，林保署南投分署週六、日舉辦「春櫻傳情音樂會」，祭出門票10元優惠，提供野餐墊，今天豔陽高照，遊客大讚櫻花美氣氛佳。

奧萬大國家森林遊樂區陽光耀眼，緋寒櫻在陽光照射下更加豔麗，園區人員在音樂會現場以櫻花落英浪漫排成愛心圖樣，遊客在愛心陪伴下，全家人邊聽音樂邊賞花野餐。

請繼續往下閱讀...

林保署南投分署說，今、明兩天音樂會從上午10點30分持續到下午3點，薩克斯風、長笛、口琴等演奏團體現場演出，園區還有適合親子參與的森林種子飾品手作DIY，讓大人和小朋友運用種子、落葉或樹枝等森林素材，全家一起動手製作充滿自然意趣的飾品。

南投分署說，目前是緋寒櫻盛開，八重櫻則含苞或少部分初綻，預估228假期應可一睹八重櫻的丰采。至於白色的霧社櫻就要等到3月份，才有機會觀賞。

奧萬大舉辦「春櫻傳情音樂會」，演奏團體在貓頭鷹竹編和櫻花盛開美景陪卉下表演。（林保署南投分署提供）

奧萬大緋寒櫻盛開。（林保署南投分署提供）

奧萬大國家森林遊樂區這兩天有櫻花樹下音樂會，另也規劃親子森林種子飾品手作DIY。（林管署南投分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法