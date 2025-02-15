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    日本這處機場塞爆！提早2.5hrs報到 仍得「跑」去登機門

    1名網友分享，他近期在沖繩機場辦理報到手續，發現現場排隊人潮眾多，且安檢只開3櫃，最後只能用跑得上飛機，故發文提醒民眾提早抵達機場以免錯過班機，PO文曝光引起不少苦主網友迴響。（美聯社資料照）

    1名網友分享，他近期在沖繩機場辦理報到手續，發現現場排隊人潮眾多，且安檢只開3櫃，最後只能用跑得上飛機，故發文提醒民眾提早抵達機場以免錯過班機，PO文曝光引起不少苦主網友迴響。（美聯社資料照）

    2025/02/15 16:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆過年期間不少民眾出國旅遊，1名網友分享，他近期在沖繩機場辦理報到手續，發現現場排隊人潮眾多，且安檢只開3櫃，最後只能用跑得上飛機，故發文提醒民眾提早抵達機場以免錯過班機，PO文曝光引起不少苦主網友迴響，有人直言「12月去也是，沖繩的安檢真的排超久」。

    這名網友12日於「DCARD論壇」發文，內容提及原PO提醒，近期若有民眾要從沖繩回台灣，尤特別是在下午4點至5點間的班機，切記須提早抵達機場辦理，由於報到櫃檯大牌長龍，加上安檢只開3櫃，他已經提早2個半小時抵達機場辦理，最後仍被迫用跑得上飛機，免稅店都沒逛到，要特別注意，原PO直呼「免稅店幾乎都沒人，大家進來後都馬上衝去登機門了」。

    PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「12月去也是，沖繩的安檢真的排超久」、「一樣還是要等開櫃報到，慢的是排安檢」、「13點30分搭機，11點到，排隊11點30分check in，過完安檢，剩5分鐘」、「提早去完全沒用......之前提前4個多小時到，也是要等開櫃（也是排超級久），然後所有航班的人都卡在安檢，甚至起飛時間到了，幾乎整台飛機的人都還在安檢隊伍中」。

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