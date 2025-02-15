永寧轉運站17日中午12點啟用 桃園10條路線公車進駐

永寧轉運站將於17日中午12點啟用。（交通局提供）

2025/02/15 15:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕北捷板南線永寧站，由於鄰近土城交流道，也成為桃園市民銜接雙北的重要交通路線，桃園各地開往永寧公車就有10條路線，為此桃園市政府積極與雙北市府協調設置永寧轉運站，最後由「台北提供土地、新北建置轉運站、桃園維運管理」合作模式，永寧轉運站將於17日中午12點啟用，屆時停靠在永寧捷運站2號、4號出口的公車將全部改停靠於永寧轉運站。

永寧轉運站位於新北市土城區中央路三段、永安街口，鄰近永寧站2號出口，面積約750坪、設有5個月台供10條公車路線停靠，至於公車路線分別為712（往龍潭）、710／710A（往大溪）、713及715（往八德）、716（往八德轉運站）、717（往龍岡）、709／709A／709B（往平鎮、龍潭）。

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交通局長張新福表示，17日上午11點30分前班次仍在原位置發車，中午12點以後轉往永寧轉運站上、下客，為協助民眾適應轉運站運作，下週的上、下午尖峰時段，交通局將派遣工作人員於永寧轉運站及捷運2號、4號出口的候車亭進行宣導，並引導乘客前往轉運站搭車。

為確認轉運站發揮功能，桃園市政府交通局除要求客運業者在沿線站牌、車輛、公車動態系統張貼公告資訊，也在捷運永寧站內張貼公告，也多次邀集客運業者實車試跑，並協調新北市政府交通局調整轉運站出口的號誌週期，以及延長中央路近永安街口的停止線，以增加儲車空間。

張新福說，永寧轉運站設置公車動態資訊顯示螢幕、候車座椅及無障礙設施，為維持良好排隊動線，交通局設置各月台排隊導引線，並設置人流監控系統，在候車人數較多時即時調派公車，緩解人潮壓力。

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