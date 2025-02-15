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    協助孩子逆轉人生 南台南家扶「無窮世代」新春義賣

    南台南家扶中心結合家樂福安平店舉辦「無窮世代」新春義賣，助孩子逆轉人生。（記者洪瑞琴攝）

    南台南家扶中心結合家樂福安平店舉辦「無窮世代」新春義賣，助孩子逆轉人生。（記者洪瑞琴攝）

    2025/02/15 15:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕家扶基金會串聯全台家扶中心舉辦「無窮世代新春義賣」，為弱勢孩子籌募生活及就學費用。南台南家扶中心今（15）日結合家樂福台南安平店，共同舉辦義賣活動，透過民眾愛心物品捐贈，及帶領受扶大專青年、高中職生參與義賣，義賣所得全數挹注助貧計畫，協助弱勢兒少逆轉人生。

    受扶助的「小筠」在單親家庭長大，從小喜歡音樂，但不敢讓母親多花費，於是到教會參加免費烏克麗麗班，也意外發現自己對音樂有很大的熱情。家扶發現小筠非常想學樂器，先後媒合婚禮樂手和有鋼琴專長的課輔志工，在教授課業之餘教小筠學吉他和鋼琴。

    小筠勤奮參加協會及基金會的音樂課程並勤奮練習，今年國三的她，已學過烏克麗麗、鋼琴、非洲甩鈴，同時也在學校擔任吉他社社長，也是學校國樂團的團長兼首席。懂事的小筠，不曾讓母親花錢請過音樂老師，也不因學習樂器而影響課業，成績始終維持在班上前5名。

    家扶長期推動「無窮世代」計畫，除籌募助學金補助孩子學習需求外，也針對具有特殊才藝的孩子，給予培植計畫，讓這些孩子沒有後顧之憂，專注於學習上，在各項才藝展現光芒。

    南台南家扶中心表示，扶助近900戶的弱勢家庭及近1400位孩子減輕經濟壓力，讓扶助兒少能安心學習、家中成員能培植脫貧能力。民眾透過小額捐款「無窮世代」，成為他們最有力量的後盾，逆轉人生翻轉未來。

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