玉井震損大廈再開放住戶取物 洗衣機、小瓦斯桶都搬出來

玉井文化大廈再度開放住戶取物，連洗衣機都搬下來了。（民眾提供）

2025/02/15 14:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井區的文化大廈在「0121地震」中嚴重受損，列為危樓，緊急撤離，市府工務局已以鋼柱支撐，避免倒塌；因應居民需求，在必要的管制措施下，今天再度讓住戶回去取物，衣服、玩具、小家電、腳踏車，甚至連洗衣機、小瓦斯桶都搬下來了，開放過程順利，一切平安。

文化大廈是1樓的支撐柱受損，鋼筋嚴重裸露，建物有「軟腳」之虞，趕緊撤離居民，市府在地震翌日完成結構加固後，已讓住戶分批回家取物，今天則是第2次開放。

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首次的開放，住戶以錢財、貴重物為主，由於大樓的結構補強、修繕等工作仍得集體協商，需再一段時間，有居民認為災後復建恐面臨「長期抗戰」，因此藉著第2度的機會，將必要的生活用品取出。

市府昨天特地委託台南市土木技師公會再度執行文化大廈的量測作業，並無明顯變化，評估可進入，今早在區公所與工務局人員的管控下，開放住戶第2次的取物作業，一樣有時間限制，且分層、逐戶進行，以策安全。

今天共28戶登記入內，超過9成，除了拿衣物之外，還有孩子的玩具，以及風扇、烤箱、電磁爐、熱水瓶等，連腳踏車、小瓦斯桶都搬出。

現場還看到住戶出動2名壯漢，合力將洗衣機搬下來，一些居民仍提著大行李箱上去，有的則以塑膠袋打包，全力收拾細軟，取出必要物品，避免生活不便。

住戶都能在限時內完成取物，工務局在下午1點半左右再度封閉入口處，避免建物被擅闖，造成危險，或者發生竊案。

玉井區遭震損的文化大廈再度開放住戶取物，除一般生活用品外，小瓦斯桶也拿了出來。（民眾提供）

玉井區遭震損的文化大廈再度開放住戶取物，除了一般生活用品之外，腳踏車也在限定的時間內牽出來。（民眾提供）

玉井區遭震損的文化大廈再度開放住戶取物，一般生活用品順利拿了出來。（民眾提供）

玉井文化大廈再度開放回家取物，住戶報到，等待上樓。（民眾提供）

民眾取物結束後，工務人員再度封閉入口處，確保安全。（民眾提供）

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