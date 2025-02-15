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    誇張！屁孩「3貼騎Youbike」沿路亂叫 網怒：連腦子都共享

    1名網友分享，他意外看到有3名年輕人一起騎共享單車，還嘻笑大叫，將此誇張行徑錄製影片上傳至社群平台，PO文曝光後引發網友熱烈討論。（圖擷自「爆料公社」、本報合成）

    1名網友分享，他意外看到有3名年輕人一起騎共享單車，還嘻笑大叫，將此誇張行徑錄製影片上傳至社群平台，PO文曝光後引發網友熱烈討論。（圖擷自「爆料公社」、本報合成）

    2025/02/15 15:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕危險行為勿仿效！1名網友分享，他意外看到有3名年輕人一起騎共享單車，還嘻笑大叫，將此誇張行徑錄製影片上傳至社群平台，PO文曝光後引發網友熱烈討論。

    這名網友於「爆料公社二社」發文並附上1段影片，原PO搭乘汽車時往右側馬路上觀看，驚訝發現3名年輕屁孩竟「3貼」騎著共享單車，前方戴灰色帽子男子駕車，中間男子疑似低頭使用手機中，最後方黑衣男子幾乎沒有位子坐，相當擁擠，原PO見狀直呼「原來共享單車是這樣共享？屁孩整路還一直叫！到底多想紅？」

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「誇張」、「猴子+文盲，上面就寫說後面有電池了還載人」、「怎麼底下電池沒被坐斷，燒紅猴子屁股」、「靠杯….猴子又偷跑出來了」、「連腦子都共享......」、「『共享』用到極致」。

    據YouBike違規記點制度公告 ，在台北市、新北市、桃園市，車上附載人員屬於違規行為將被記1點，記點1年內，累積3點將被停權14天，累積7點則停權1年。

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