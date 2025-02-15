南市安平區王城里活動中心啟用 紅磚拱門造型吸睛

南市安平區王城里活動中心落成啟用，白色建築主體搭配紅磚拱門造型吸睛。（記者王姝琇攝）

2025/02/15 15:15

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安平區王城里活動中心今日落成啟用，工程總經費4458萬元，為2層樓紅磚拱門造型建築，將提供社區里民休憩、地方會議、文化交流與避難收容等多用途功能。

安平區長蕭泰華表示，原王城里社區活動中心因房舍老舊，經評估結構耐震不足已屬危險建物，因此申請拆除重建，由內政部補助500萬元、台南市政府籌編3958萬元，重建後1樓地板面積為405平方公尺，提供里民有休閒聚會場所；2樓則是規劃露台設計，以眺望美麗的水景公園湖畔。

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王城里活動中心外觀設計簡單典雅，白色建築主體搭配紅磚拱門造型，創新意又融入安平街景，展現在地未來發展的新風貌。今日落成謝土祈福暨啟用揭牌儀式，由安平國中劍獅鼓龍獅隊與中華舞蹈團，以磅礡戰鼓聲和華麗舞姿揭幕，現場亦準備熱騰騰的湯圓供民眾享用，熱鬧滾滾。

市長黃偉哲指出，新的王城里活動中心啟用後，可供里民休憩、地方會議、文化交流與避難收容等多用途功能，凝聚在地鄉親的向心力，此外，在未來更可透過整合里內資源，推展各項社區化福利服務，為地方發展開創嶄新局面，發揮最大效益，並落實在地營造永續化。

王城里里長黃景星說，王城里內舊街區人文薈萃，時常舉辦各種活動，里民對於新的社區活動中心期盼已久，感謝興建過程中來自各方的協助，讓這裡成為里民們休憩與活動交流的最佳去處。

南市安平區王城里活動中心落成啟用，將成為社區里民休憩與活動交流的最佳去處。（記者王姝琇攝）

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